L'Allemand Alexander Zverev (2e), devenu mardi le joueur de son pays à avoir remporté le plus de matches de l'histoire à l'Open d'Australie devant Boris Becker, a souligné que son compatriote avait gagné deux fois le tournoi, un accomplissement «beaucoup plus important».

AFP Clara Francey

En décrochant contre l'Américain Tommy Paul (11e) sa 30e victoire à Melbourne, Zverev est devenu seul détenteur du record de matches gagnés par un Allemand dans le premier Grand Chelem de la saison, une unité devant Becker (29).

Mais «Boum-Boum» a remporté six titres du Grand Chelem (dont l'Open d'Australie en 1991 et 1996), contrairement à Zverev qui est toujours en quête de son premier à 27 ans.

«Bien sûr, je suis heureux d'être cité parmi les grands joueurs du tennis allemand», a affirmé Zverev en conférence de presse. Mais c'est soulever le trophée qui m'intéresse vraiment», a ajouté le Hambourgeois, triple demi-finaliste à Melbourne (2020, 2024, 2025) et double finaliste de tournois majeurs (US Open 2020 et Roland-Garros 2024).

«La grande différence, c'est que Boris a soulevé deux fois ce trophée, moi pas encore. De mon point de vue, c'est plus important que le nombre de matches gagnés», a conclu Zverev, qui affrontera Carlos Alcaraz (3e) ou Novak Djokovic (7e) dans le dernier carré.

S'il s'imposait dimanche pour sa dixième participation à l'Open d'Australie, Alexander Zverev deviendrait le joueur qui a eu besoin du plus grand nombre de tentatives avant de s'imposer à Melbourne depuis le début de l'ère Open en 1968. Le record est jusqu'ici codétenu par Petr Korda (1998) et Stanislas Wawrinka (2014), vainqueurs à leur neuvième participation.

Le dernier joueur allemand à avoir remporté un trophée du Grand Chelem est Boris Becker, à l'Open d'Australie en 1996. Chez les dames, Angelique Kerber a remporté Wimbledon en 2018, après avoir gagné l'Open d'Australie et l'US Open en 2016.