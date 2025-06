«Je suis ultra-déçue» - Retour sur terre brutal pour Loïc Boisson

Sèchement battue (6-1, 6-2) en demi-finale de Roland-Garros par la no 2 mondiale Coco Gauff, la sensation française du tournoi Loïs Boisson a eu l'impression de «courir partout sur le court» jeudi mais ne garde «que du positif» de son aventure parisienne.

Le conte de fées a pris fin jeudi pour Loïs Boisson. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Loïs Boisson, qu'est-ce qui a fait la différence sur le court aujourd'hui ?

«Pour ma part, je n'ai pas du tout bien commencé, et contre des filles de ce niveau-là, si on laisse passer trois ou quatre jeux, c'est compliqué de gagner le set ou même le match. Elle a été directement hyper solide, elle n'a pas fait de faute, elle a été hyper précise, et moi j'avais du mal à lire son jeu. Au final, elle faisait tout un petit peu mieux.»

Avez-vous pâti physiquement des efforts de ces derniers jours ?

«Non, pas forcément. Physiquement, je me sentais bien au début du match. Après, c'est juste que j'ai tout de suite couru donc c'était un peu dur. Elle jouait à droite, à gauche, j'ai eu l'impression de courir partout sur le court.»

Quel sentiment domine en vous à chaud ?

«Forcément, aujourd'hui, je suis ultra-déçue, parce que je voulais aller plus loin que cette demi-finale. (Mais) la semaine a été très positive pour moi, je ne vais pas dire le contraire. Juste aujourd'hui, c'était tout simplement trop dur pour moi, je n'arrivais pas à mettre mon jeu en place. A part le match d'aujourd'hui, il n'y a que du positif. Même dans le match d'aujourd'hui, il y en a un petit peu, même si elle était juste trop forte.»

Craignez-vous le retour à une vie plus normale, après cette quinzaine où vous vous êtes révélée ?

«Non, je n'ai pas de peur particulière par rapport à ça. C'est le tennis: forcément, quand on rentre dans les 100 (meilleures mondiales, NDLR), quand on gagne plus de matches, les gens s'intéressent un peu plus. C'est la suite logique. Je n'ai pas de pression par rapport à ça et je suis très bien entourée. Et dans tous les cas, je vais garder les pieds sur terre.»

Envisagez-vous d'étoffer votre entourage maintenant que vous avez un nouveau statut de no 1 française ?

«Pour l'instant, on n'a pas du tout pensé à la suite parce qu'on était dans le tournoi, je viens de finir mon match. Forcément, la programmation va changer, ce ne sera pas celle qui était prévue au départ au vu (de son nouveau) classement. Après, pour l'instant, je n'ai pas trop de changements en tête parce que je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ça marche bien. Je ne vois pas pourquoi je changerais beaucoup de choses.»

Allez-vous jouer la saison sur gazon ?

«Dans le tennis, on enchaîne semaine après semaine. Il n'y a pas trop de temps pour digérer après une défaite. Mais après, je n'ai jamais vécu une semaine aussi intense, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Je pense que c'est hyper important de prendre le temps de récupérer, pas par rapport à la défaite, mais par rapport aux deux semaines que je viens de passer. Donc, la suite, ce sera le gazon.»

Avez-vous douté de votre retour sur le circuit après votre grave blessure au genou gauche au printemps 2024 ?

«Oui, au tout début, on sait que cette blessure est très compliquée, il y a eu un passage où je n'y croyais plus. Je ne savais pas qu'au final, ça pourrait se passer aussi bien. On va dire que j'avais plus d'inquiétude. Mais au fil de la rééducation, quand tout se passait bien, j'y ai cru à nouveau. Et voilà, au final, aujourd'hui, oui, c'est génial ce qui se passe, je suis super heureuse.»