Coupe Davis «Je suis vraiment désolé...» - Carlos Alcaraz blessé et forfait

Nicolas Larchevêque

18.11.2025

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait mardi pour la phase finale de Coupe Davis à Bologne, à deux jours d'un quart de finale relevé pour l'Espagne contre la République tchèque.

Agence France-Presse

18.11.2025, 10:36

18.11.2025, 10:58

«Je suis vraiment désolé d'annoncer que je ne pourrai pas jouer», a écrit sur son compte X la principale tête d'affiche du «Final 8» de la compétition, expliquant souffrir d'un «oedème (...) à la jambe droite» deux jours après la finale du Masters de Turin perdue contre son grand rival Jannik Sinner (2e), durant laquelle il avait contracté cette blessure.

Masters ATP. Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

Masters ATPJannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

Selon un communiqué de la Fédération espagnole de tennis (RFET), le no 1 mondial a rejoint lundi ses équipiers à Bologne, où il a passé des examens médicaux qui ont révélé «une surcharge musculaire importante avec un oedème marqué dans l'ischio-jambier de sa jambe droite».

Alcaraz, dont la saison s'achève ainsi sur un bilan de huit titres dont deux Grand Chelem, «rentrera dès mardi en Espagne», a précisé la RFET.

Un seul membre du top 10

Son forfait est un coup dur pour les organisateurs de la Coupe Davis, déjà privés des deux meilleurs joueurs italiens (le 2e mondial Jannik Sinner et le 8e Lorenzo Musetti) pour cette première édition de la phase finale en terres italiennes, après plusieurs années où elle s'est disputée à Malaga.

Le joueur le mieux classé - et seul membre du top 10 - à Bologne sera le no 3 mondial Alexander Zverev.

Tennis. L'heure du dénouement pour une Coupe Davis toujours décriée

TennisL'heure du dénouement pour une Coupe Davis toujours décriée

En l'absence d'Alcaraz, l'équipe d'Espagne sera emmenée par Jaume Munar (36e). Le capitaine David Ferrer a également sélectionné Pablo Carreno (89e) et Pedro Martinez (95e), et le spécialiste du double Marcel Granollers.

La République tchèque comptera elle sur Jiri Lehecka (17e), Jakub Mensik (19e) ou Tomas Machac (32e) en simple.

