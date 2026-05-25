«Je vais chi** sur le court» - Son baptême du feu vire au calvaire !

La chaleur, la maladie, la fatigue et les crampes ont gâché dimanche les débuts à Roland-Garros de quatre néophytes français, à savoir Arthur Gea (135e), Titouan Droguet (107e), Kyrian Jacquet (147e) et Luka Pavlovic (241e). Pour le premier cité, ce sont des problèmes gastriques qui lui ont fait vivre un calvaire à la porte d’Auteuil.

🥵 "¿Hablas francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo aguantar más, me voy a c*gar encima"



😨 Cameo inesperado para Arthur Gea en su partido ante Karen Khachanov#RolandGarros pic.twitter.com/np3J43kMm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Gea, pour sa deuxième apparition dans un Grand Chelem après l'Open d'Australie en janvier, a souffert de maux d'estomac qu'il a ressentis dès le réveil. Dans un échange capté par la télévision, dans la première manche à 4-1 pour son adversaire après 30 minutes de jeu, Gea a supplié l'arbitre de le laisser partir aux toilettes.

«J’ai la chiasse. J’ai envie d’aller aux toilettes et je ne peux plus bouger. Je vais chier sur le court», a expliqué le joueur de 21 ans auprès des officiels. L’arbitre de chaise lui a toutefois demandé de terminer le jeu en cours avant de l’autoriser à quitter le court Suzanne-Lenglen.

S'il a pu prendre un médicament et finir la partie, il était loin de pouvoir menacer le Russe Karen Khachanov (15e), vainqueur 6-3, 7-6 (7/3), 6-0.

"I'm going to shit on the fucking court"



Arthur Gea had to plead with the chair umpire to go to the bathroom while dealing with an unfortunate case of mid-match diarrhea at the French Open pic.twitter.com/xY27ycRSuh — Barstool Sports (@barstoolsports) May 24, 2026

Stress et crampes

Pour Droguet, le stress a pris le dessus: des crampes sont apparues dans le troisième set, ce qui a permis l'envol du Tchèque Jakub Mensik (27e) vers la victoire, 6-3, 6-2, 6-4.

De son côté, Jacquet ressentait toujours des «grosses courbatures un peu partout» après la semaine à haute intensité qui l'a vu sortir des qualifications. Le Lyonnais de 25 ans a concédé manquer d'énergie «mentale et physique» pour rivaliser face à l'Argentin Marco Trungelliti (81e), vainqueur 6-4, 6-2, 6-2.

Novice à Roland-Garros à 26 ans, Luka Pavlovic (241e), sorti lui aussi des qualifications, a fini par craquer face à l'espoir brésilien Joao Fonseca (30e), 7-6 (8/6), 6-4, 6-2, après avoir obtenu une balle de set dans le tie break de la première manche.