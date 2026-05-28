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Joao Fonseca «Je vais profiter de chaque instant en jouant contre le GOAT»

Arthur Rappaz

28.5.2026

La relève face à la légende: le 3e tour de Roland-Garros promet vendredi un choc générationnel entre Joao Fonseca et Novak Djokovic, entre le «fort potentiel» et «le GOAT», comme se sont encensés le Brésilien et le Serbe.

Agence France-Presse

28.05.2026, 15:08

«Mon plan après ma retraite est d'entraîner Fonseca, je serai très cher pour lui, donc sois prêt !», s'était amusé l'an dernier Djokovic à l'US Open. Djokovic coach de Fonseca ? Il faudra attendre.

L'homme le plus titré de l'histoire avec 24 tournois du Grand Chelem n'a pas fini d'écrire sa légende et c'est d'égal à égal que le 4e mondial et le 30e vont se mesurer. En jeu, une place en huitièmes, contre Casper Ruud ou Tommy Paul.

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Un «grand plaisir» pour Fonseca, qui n'attendait que ça: «J'ai toujours dit à mon entraîneur que je voulais être dans le tableau de Novak, parce que je sais que ça (la carrière du Serbe, NDLR) ne va pas encore durer trop longtemps donc je veux juste vivre cette expérience dans ma vie», a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi.

Le Brésilien de 19 ans a exprimé une immense admiration pour le Serbe de 39 ans: «Je vais profiter de chaque instant en jouant contre une idole, le GOAT (meilleur joueur de tous les temps, NDLR) de ce sport».

Djokovic, une inspiration

«L'histoire que Djokovic a écrite (...) est tout simplement incroyable», a-t-il dit à propos de l'homme aux 101 titres. «Il m'a inspiré. Il a inspiré la prochaine génération et la génération précédente. (...) Bien sûr, je vais le respecter, mais je vais essayer de faire de mon mieux et de gagner».

Fonseca joue cette année son deuxième Roland-Garros et tentera contre le triple vainqueur à Paris d'aller plus loin qu'en 2025, quand il avait perdu contre le Britannique Jack Draper au 3e tour.

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Djokovic aussi a été laudatif à l'égard de Fonseca: «Fonseca a été tellement encensé ces deux dernières années. Je pense que son potentiel et ses qualités de joueur de tennis sont évidents, cela ne fait aucun doute».

«Djoko» sait aussi que Fonseca pourra compter sur «un grand soutien brésilien» dans les tribunes. Pas de quoi handicaper le Serbe, lui qui se nourrit des vents contraires, comme lors des deux premiers tours contre les Français Giovanni Mpetshi Perricard et Valentin Royer, remportés en quatre sets dans un Central chauvin.

Djokovic voit en Fonseca «un joueur des grands rendez-vous» qui «aime vraiment ces occasions». «Il peut tout à fait sortir de gros coups et faire un grand match», prédit-il.

Fraîcheur

En temps de canicule, qui met à mal les organismes depuis le début du tournoi, l'état de fraîcheur sera aussi déterminant alors que le match est programmée en journée, en troisième rotation sur le Central.

Après un match «épuisant» mercredi, le Serbe a souligné la difficulté de jouer dans des «conditions très difficiles». Il sait que vendredi sera «de nouveau une journée extrêmement chaude», alors que Météo-France prévoit la fin de cet épisode caniculaire précoce dimanche.

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Fonseca s'est lui montré rassurant sur son état de forme après son intense combat en cinq rounds contre Dino Prizmic, Croate de 20 ans 72e mondial écarté: «Mon physique a bien tenu, et je m'en suis sorti après avoir été mené deux sets à zéro» -- il est finalement sorti vainqueur 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 --.

Fonseca, qui avait écarté en trois sets le Français Luka Pavlovic (241e) au premier tour, a passé 5h41 sur la terre battue en deux matches, soit quasiment une heure de moins que Djokovic (6h35). Dans le chaudron du Central, ce bonus de fraîcheur pourrait s'avérer précieux au moment de défier le maître du temps, qui ressent toutefois les poids des années.

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