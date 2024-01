Avide d'écrire l'histoire du tennis, Novak Djokovic part à la conquête d'un 25e sacre majeur qui ferait de lui, seul, le plus titré de l'histoire en Grand Chelem.

Novak Djokovic vise un 25e titre record en Grand Chelem. ATS

Le Serbe démarre l'Open d'Australie, son terrain de chasse préféré, dimanche à Melbourne.

Avec 24 trophées majeurs à son étourdissant palmarès, dont trois millésimés 2023, le no 1 mondial est déjà l'homme le plus titré en Grand Chelem, devant Rafael Nadal (22), le grand absent de cette édition, et Roger Federer (20). Mais il partage pour l'instant le record absolu avec l'Australienne Margaret Court, qui l'a établi dans les années 1960-70.

Un 25e sacre en Grand Chelem offrirait au Serbe de 36 ans, aux ambitions sans limite, ce record tant convoité. A lui seul. «Ce n'est pas un secret, je veux en battre d'autres et continuer à écrire l'histoire du tennis», affiche ouvertement Novak Djokovic, déjà possesseur d'une kyrielle de records.

Comment ne pas en faire l'ultra-favori sur les courts ensoleillés de Melbourne, quasi devenus depuis son premier titre majeur en 2008 sa chasse gardée? Dix fois, la plus récente en 2023, il y a triomphé. Il n'y a jamais perdu une finale ni une demi-finale. Et ne s'y est plus incliné depuis 2018, en mettant de côté 2022, l'année de son expulsion rocambolesque faute de vaccin contre le Covid-19.

Alerte au poignet

Il y a bien cette alerte au poignet droit qui a retenti tout début 2024 à Perth, pendant la United Cup. Mais Djokovic, même battu 6-4 6-4 par Alex de Minaur, ne s'en est pas alarmé. «Je pense que ça va aller», avait-il immédiatement rassuré. «J'ai suffisamment de temps pour être en forme pour l'Open d'Australie, c'est ce qui compte le plus.»

«J'ai été dans ce genre de situation tellement de fois, je sais ce que je dois faire pour être prêt. En 2021 et en 2023, je me suis blessé à l'Open d'Australie, et, les deux fois, j'ai réussi à gagner le tournoi», rappelle-t-il par ailleurs à propos de ses deux campagnes victorieuses malgré deux déchirures musculaires (abdominaux et cuisse).

Le Serbe, qui s'est entraîné sans gêne visible dans la semaine, lancera sa quinzaine australienne contre un qualifié, le Croate Dino Prizmic, dès dimanche. Pour la première fois, l'Open d'Australie s'étend sur quinze jours au lieu de quatorze, avec l'objectif d'éviter les nuits à rallonge.

ATS