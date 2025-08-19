  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour des qualifs

ATS

19.8.2025 - 21:25

Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications de l'US Open mardi, comme Marc-Andrea Hüsler la veille. Dominic Stricker est lui déjà out.

Jérôme Kym, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, vise une première qualification dans un tournoi du Grand Chelem (archives).
Jérôme Kym, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, vise une première qualification dans un tournoi du Grand Chelem (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.08.2025, 21:25

19.08.2025, 22:13

Kym a réussi une belle performance pour écarter l'Espagnol Carlos Taberner (ATP 100), tête de série numéro 3 de ces qualifications. L'Argovien de 22 ans, qui était passé à deux points d'intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année en 2024, s'est imposé en deux manches, 7-6 (7/2) 6-1.

Un mois après sa première participation à un Majeur à Wimbledon, où il a été éliminé au premier tour, Riedi ambitionne de passer à nouveau le cap des qualifications. Il a bien commencé sa mission en battant le Français Luka Pavlovic (ATP 199), aussi en deux sets 6-2 7-6 (7/3).

Cincinnati. Pas de troisième victoire : Leandro Riedi stoppé net

CincinnatiPas de troisième victoire : Leandro Riedi stoppé net

Stricker bloque toujours

Lundi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) avait lui aussi franchi le premier obstacle des qualifs, tout comme la Grisonne Simona Waltert (WTA 104). Ce n'est en revanche pas passé pour Dominic Stricker (ATP 214). Le gaucher bernois, qui avait atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows en 2023, a décidément bien du mal à relancer la machine.

Swiss Open. Dominic Stricker tombe face à Ruud après une belle bataille à Gstaad

Swiss OpenDominic Stricker tombe face à Ruud après une belle bataille à Gstaad

Les plus lus

Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct
Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou
La cagnotte de 235,7 millions est tombée à l’Euro Millions
Olympique de Marseille : une altercation vire au cataclysme !
Nouvelle affaire pour l'épouse du Premier ministre espagnol
Washington va faire la chasse aux idées «antiaméricaines»