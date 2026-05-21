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Rabat Jil Teichmann arrache son ticket pour les demies

ATS

21.5.2026 - 21:10

Jil Teichmann (WTA 207) s'est hissée dans le dernier carré du WTA 250 de Rabat. La Seelandaise s'est imposée 6-1 5-7 7-6 (8/6) devant Yasmine Kabbaj (WTA 334) jeudi en quart de finale, après 3h07 de jeu et en ayant dû sauver trois balles de match.

Jil Teichmann est en demi-finale à Rabat.
Jil Teichmann est en demi-finale à Rabat.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.05.2026, 21:10

21.05.2026, 21:12

La gauchère de 28 ans est passée par tous les états d'âme face à la Marocaine (22 ans), qui est présente dans le tableau principal grâce à une invitation. Après un premier set parfaitement maîtrisé (3 points perdus sur son service), elle s'est ainsi retrouvée à deux points de la victoire à 6-1 5-4 0/30 sur le service adverse.

Jil Teichmann, qui venait alors de gagner 10 points d'affilée, a toutefois manqué le coche au moment de porter l'estocade. Et les choses se sont encore gâtées dans la manche décisive: elle a dû écarter deux balles de match de manière consécutive à 5-4 40/15, à la relance, et une troisième à 6/5 au tie-break.

Jil Teichmann, qui a renversé la table en gagnant les trois derniers points du match, n'avait plus figuré dans le dernier carré d'un tournoi WTA depuis juillet 2025 à Iasi. L'ex-no 21 mondial – qui grimpera aux alentours de la 170e place grâce à cette demi-finale – avait même atteint la finale sur la terre battue roumaine.

Tous les espoirs lui sont par ailleurs permis au Maroc. Sa prochaine adversaire, la Croate Patra Marcinko (WTA 76), est largement à sa portée. Et les deux autres demi-finalistes, la Hongroise Panna Udvardy (WTA 68) et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 84), le sont tout autant.

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