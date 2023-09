Jil Teichmann (WTA 145) n'a pas pu enchaîner un troisième succès dans le WTA 250 de Ningbo.

Issue des qualifications en Chine, la gauchère seelandaise s'est inclinée 7-6 (8/6) 6-4 devant l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 65) au 1er tour du tableau principal.

Le manque de confiance de Jil Teichmann, qui a perdu plus de 100 places dans la hiérarchie au cours des cinq derniers mois, s'est pleinement ressenti dans les moments décisifs de cette partie. Elle a ainsi mené 5/3 dans le tie-break de la première manche mais a perdu quatre des cinq points suivants dont les trois négociés sur son service.

La native de Barcelone – qui n'a pas gagné le moindre match dans un tableau final sur le circuit principal depuis le 24 juillet et un succès sur Erika Andreeva au 1er tour à Lausanne – a également eu sa chance dans le deuxième set. Elle a ainsi mené 3-1 service à suivre, avant de s'effondrer pour perdre cinq des six derniers jeux d'un match qui a duré plus de 2h20'.

