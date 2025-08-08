Jim Lovell, commandant de la mission Apollo 13, est mort

Chine : un virus se propage rapidement et provoque des scènes affolantes

Alors que les rentes s'effondrent, les retraités suisses doivent s’attendre au pire

Poutine appelle ses alliés avant une possible rencontre avec Trump

Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !

Lingots d’or dans le viseur: La Suisse risque une gifle de 24 milliards