Jil Teichmann s'est qualifiée pour les quarts de finale du WTA 250 de Iasi.

Jil Teichmann égale sa meilleure performance sur l'année en cours. (Archives) ats

La Suissesse, qui s'est imposée 7-6 6-2 face à la Polonaise Maja Chwalinska mercredi en 8e de finale, pourrait affronter la Grisonne Simona Waltert au tour suivant.

Ce premier duel entre les deux gauchères a tourné à l'avantage de Jil Teichmann. Elle a vécu un premier set bien indécis, où chacune des joueuses a perdu deux fois son service avant que la Seelandaise ne prenne l'avantage lors du tie-break (7/5).

Teichmann a alors fait le plus dur et remporté les trois premiers jeux du second set avant de s'imposer 6-2 sur la terre battue roumaine. La native de Barcelone saura jeudi si elle retrouvera Simona Waltert, qui affrontera l'Espagnole Irene Burillo au 2e tour.

Son dernier quart de finale sur le circuit principal (WTA 250 ou plus) date de l'Open de Singapour à la fin du mois de janvier dernier, ce qui reste son meilleur résultat sur l'année en cours.