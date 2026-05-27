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Roland-Garros Résiliente, Teichmann aura aussi les joies du troisième tour

ATS

27.5.2026 - 20:09

Trois sur trois pour les Suissesses mercredi à Paris! Après Belinda Bencic et Viktorija Golubic, Jil Teichmann (WTA 170) s’est également qualifiée pour les seizièmes de finale.

Jil Teichmann: une troisième Suissesse en 16e de finale à Roland-Garros.
Jil Teichmann: une troisième Suissesse en 16e de finale à Roland-Garros.
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 20:09

27.05.2026, 20:30

La gauchère s'est imposée 7-5 6-4 devant la Polonaise Magdalena Frech (WTA 46). Battue par la Polonaise il y a trois ans sur le gazon de Birminghan, Jil Teichmann a pris une éclatante revanche. Menée 5-3 0-40, elle a signé une improbable remontada pour remporter le premier set. Au second, elle a toujours mené le bal malgré un certain déchet sur ses jeux de services, illustré notamment par ses sept doubles fautes.

Roland-Garros. Belinda Bencic mène la danse de Suissesses irrésistibles !

Roland-GarrosBelinda Bencic mène la danse de Suissesses irrésistibles !

Huitième de finaliste à Paris en 2022 pour le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem, Jil Teichmann est en train de réaliser un magnifique parcours après avoir coupé les ponts avec le tennis pendant plusieurs mois. Vendredi, elle entend le poursuivre face à la gagnante de la rencontre qui doit opposer la tête de série no 10 Karolina Muchova à l’Ouzbèque Kamilla Rakhimova (WTA 89).

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