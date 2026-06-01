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Roland-Garros Joao Fonseca se qualifie pour son premier quart en Grand Chelem

ATS

1.6.2026 - 09:00

Déjà tombeur de Novak Djokovic au troisième tour de Roland-Garros, Joao Fonseca (30e mondial) a confirmé en battant le double finaliste du tournoi Casper Ruud (16e) dans la nuit de dimanche. Le Brésilien s'est offert ainsi un premier quart de finale en Grand Chelem.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

01.06.2026, 09:00

Sous les yeux de son compatriote Gustavo Kuerten, dernier Brésilien à avoir disputé un quart de finale dans un tournoi majeur (Roland-Garros 2004), le Carioca de 19 ans s'est imposé 7-5 7-6 (10/8) 5-7 6-3 à l'issue d'un match extrêmement serré dans les trois premières manches. Il affrontera au prochain tour Jakub Mensik (27e), dans un duel dont le vainqueur décrochera sa première demi-finale en Majeur.

Avec l'élimination de Casper Ruud, le tableau masculin ne compte plus que deux finalistes de tournois du Grand Chelem: l'Allemand Alexander Zverev (US Open 2020, Roland-Garros 2024, Open d'Australie 2025), qualifié plus tôt dimanche pour les quarts de finale, et l'Italien Matteo Berrettini (Wimbledon 2021), qui disputera lundi son huitième de finale.

Aucun des joueurs encore en lice Porte d'Auteuil n'a remporté de titre du Grand Chelem.

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