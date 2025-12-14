Le Genevois Johan Nikles et la Saint-Galloise Alina Granwehr sont les nouveaux champions de Suisse. Ils ont remporté le titre dimanche à Bienne.

Les titres nationaux attribués à Nikles et Granwehr. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alina Granwehr (N2.12), tête de série numéro 1, a décroché le titre pour la deuxième fois après 2023. La joueuse de 22 ans a battu la Zurichoise Fiona Ganz (N2.15) en finale, en trois sets, 6-4 5-7 6-2.

Johan Nikles (N2.14) a quant à lui battu le Neuvevillois Damien Wenger (N2.13) en finale. Les deux hommes se sont livrés un duel passionnant mais le Genevois a fini par triompher en trois manches, 7-6 2-6 7-5.