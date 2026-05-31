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Kosice Kilian Feldbausch remporte son premier titre Challenger

ATS

31.5.2026 - 16:48

Kilian Feldbausch (ATP 366) a cueilli son premier titre sur le front des Challengers. Le Genevois de 20 ans a remporté le tournoi de Kosice.

Kilian Feldbausch: une victoire qui lui offre un joli bond au classement ATP.
Kilian Feldbausch: une victoire qui lui offre un joli bond au classement ATP.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.05.2026, 16:48

31.05.2026, 16:53

En Slovaquie, Kilian Feldbausch a battu en finale 6-0 4-6 6-4 le Tchèque Martin Krumich (ATP 296). A la faveur de ce succès, le Genevois figurera lundi au 285e rang de l’ATP pour le meilleur classement de sa carrière.

Kilian Feldbausch entend désormais enchaîner. Il disputera mardi son premier tour au Challenger de Heilbronn, dans la banlieue de Stuttgart, contre le Croate Luka Mikrut (ATP 195).

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