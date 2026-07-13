Swiss Open de Gstaad
Kilian Feldbausch manque le coche et s'incline d'entrée
Kilian Feldbausch n'a pas su saisir l'opportunité de remporter un premier succès sur le circuit principal.
KEYSTONE
Kilian Feldbausch (ATP 262) n'a pas trouvé la clé à l'occasion de sa 1re apparition dans un tableau final de l'ATP Tour. Le Genevois s'est incliné 6-1 1-6 6-3 face au Serbe Miomir Kecmanovic (59) lundi au Swiss Open de Gstaad.
Invité par les organisateurs du tournoi de l'Oberland bernois, Feldbausch a confirmé les attentes placées en lui, bousculant un adversaire qui avait été défait en cinq sets par le no 1 mondial Janik Sinner à Wimbledon. Après avoir concédé un premier set à sens unique, le droitier de 20 ans a profité de l'effondrement de Kecmanovic pour remporter la 2e manche, où il a été porté par un deuxième service irréprochable (100% de réussite!).
Dans le set décisif, Feldbausch a manqué une balle de break pour mener 2-0, avant de lui-même concéder son service au 5e jeu. Le vainqueur du tournoi Challenger à Kosice fin mai n'a ensuite pas réussi à renverser le cours de la partie, et a rendu les armes après 1h39 et un nouveau jeu de service perdu, son 5e du match.