Barbora Krejcikova ou Jasmine Paolini? Pour la huitième fois en autant d'éditions, Wimbledon va sacrer cet après-midi une championne différente.

Barbora Krejcikova aura l’occasion de soulever la coupe. KEYSTONE

ATS

Ce sera une nouvelle surprise, au point que les joueuses elles-mêmes ont du mal à y croire. Si on vous avait dit il y a un an que vous seriez en finale de Wimbledon? «Même il y a deux mois, je vous aurais dit que vous êtes fou!», répond Paolini, première Italienne à atteindre la finale dames, et deuxième représentante de son pays à y parvenir après Matteo Berrettini en 2021.

Il faut dire qu'avant d'atteindre les demi-finales à Eastbourne avec deux victoires, la semaine avant le Majeur sur gazon, Paolini n'avait pas gagné le moindre match sur gazon de sa carrière à 28 ans et neuf saisons sur le circuit. Mais depuis quelques mois, elle est sur une pente ascendante: il y a un an, elle tournait autour de la cinquantième place mondiale et elle a atteint la septième après sa finale en juin à Roland-Garros.

Au contraire, Krejcikova a remporté les Internationaux de France en 2021 et atteint la deuxième place mondiale en 2022. Ces derniers mois, blessures et maladies ont largement tronqué sa saison et elle jouait à Wimbledon en tant que 32e mondiale.

«Une autre»

«J'ai eu des moments très compliqués, reconnaît-elle. Je n'aurais jamais imaginé, il y a encore quatre semaines, que je serais capable d'atteindre la finale à Wimbledon, que je serais devenue une autre joueuse». Tandis que Paolini se hissait en finale à Paris, Krejcikova, elle, quittait le tournoi dès le premier tour.

«Mais je suis super contente de m'être battue, d'avoir traversé cette période et d'être là maintenant», s'empresse-t-elle de préciser. Car là est le point commun entre la bouillonnante Italienne et la plus placide Tchèque: l'esprit combatif. Au-delà de créer la surprise, les deux finalistes ont affiché durant la quinzaine des qualités certaines au premier rang desquelles la volonté de ne jamais rien lâcher.

