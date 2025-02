Quatre mois après Belinda Bencic, une autre jeune maman va faire son retour à la compétition. La Tchèque Petra Kvitova a annoncé lundi qu'elle reprendrait la compétition fin février soit sept mois après la naissance de son fils en juillet.

Petra Kvitova va revenir à la compétition sept mois après la naissance de son fils. EPA

Keystone-SDA ATS

«Après quinze mois loin du tennis et la naissance de mon petit garçon Petr, je reviens sur le circuit», a déclaré Petra Kvitova dans un message vidéo sur Instagram. Elle a ajouté qu'elle ferait son retour à l'occasion du tournoi WTA 250 d'Austin à la fin du mois de février, puis poursuivrait avec le WTA 1000 de Miami en mars.

«Le tennis me manque vraiment, et la compétition aussi», a ajouté la Tchèque de 34 ans, victorieuse de Wimbledon en 2011 et 2014 et ex-no 2 mondial, qui a épousé son entraîneur Jiri Vanek en juillet 2023. Elle avait rendu publique sa grossesse le 1er janvier 2024 et a donné naissance à son fils le 7 juillet dernier.