  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Kym, Hüsler et Riedi à un succès du tableau final

ATS

22.8.2025 - 06:50

Jérôme Kym est à un succès de son premier tableau final en Grand Chelem
Jérôme Kym est à un succès de son premier tableau final en Grand Chelem
ATS

Trois Suisses joueront vendredi le 3e tour des qualifications de l'US Open. Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler et Leandro Riedi sont ainsi à un succès du tableau principal du Grand Chelem new-yorkais.

Keystone-SDA

22.08.2025, 06:50

Jérôme Kym (ATP 176) s'est imposé 6-3 6-4 face à l'Américain Michael Zheng (ATP 322) jeudi soir au 2e tour. L'Argovien devra vaincre Wu Yibing (ATP 178), qui était devenu en février 2023 à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre ATP, pour accéder pour la première fois au tableau final d'un Majeur.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228), qui a sorti Nikoloz Basilashvili (ATP 109) au 2e tour, en découdra pour sa part avec Zachary Svajda (ATP 143) vendredi. Quant à Leandro Riedi (ATP 436), tombeur d'Otto Virtanen (ATP 123) au 2e tour, il devra battre Garrett Johns (ATP 303) pour s'extraire – comme à Wimbledon – des qualifications.

Dernière Suissesse engagée dans ces qualifications, Simona Waltert (WTA 127) a en revanche échoué au 2e tour jeudi à Flushing Meadows. La Grisonne s'est lourdement inclinée (6-3 6-2) face à l'Américaine Hina Inoue (WTA 218).

Les plus lus

Une réglementation de l’UE frappe de plein fouet les salons de manucure en Suisse
Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours
Trump se retire temporairement des négociations entre la Russie et l’Ukraine