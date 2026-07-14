Jérôme Kym (ATP 186) a remporté le derby suisse programmé au 1er tour du Swiss Open de Gstaad. L'Argovien est venu à bout du Zurichois Dylan Dietrich (ATP 618) 7-6 (7/3) 2-6 7-6 (7/5) mardi.

Quart de finaliste l'an dernier sur la terre battue de l'Oberland bernois, Jérôme Kym a eu besoin de 2h30 pour vaincre son compatriote, qui disputait son premier match sur le circuit principal. Il se frottera à Ignacio Buse (ATP 33) ou Stefanos Tsitsipas (ATP 85) au 2e tour.

Le duel n'a pas été aussi déséquilibré que la différence de classement ne pouvait laisser imaginer. Issu des qualifications, Dylan Dietrich a opposé une très belle résistance, parvenant même à breaker Jérôme Kym dès le troisième jeu de la partie pour prendre les commandes.

Présent dans le tableau principal à la faveur d'une invitation, Kym a recollé dans le sixième jeu avant de s'imposer au tie-break 7/3. Malmené dans le deuxième set, le géant argovien (198 cm) a également fait la différence au jeu décisif dans la troisième manche.

Jérôme Kym a conclu cette partie sur sa première balle de match, grâce à un retour gagnant, réussissant alors le seul mini-break de ce second tie-break. Il avait frisé la correctionnelle lorsque Dylan Dietrich s'était procuré trois balles de break à 4-3 en faveur du Zurichois dans le dernier set.