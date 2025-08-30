Battu par Taylor Fritz, Jérôme Kym quitte New York la tête haute

  1. Clients Privés
US Open Battu par Fritz, Jérôme Kym quitte New York la tête haute

ATS

30.8.2025 - 06:17

La belle aventure de Jérôme Kym (ATP 175) a pris fin en 16e de finale à l'US Open. Mais l'Argovien, issu des qualifications, a offert une superbe résistance à Taylor Fritz (ATP 4), s'inclinant 7-6 (7/3) 6-7 (9/11) 6-4 6-4 vendredi soir.

Keystone-SDA

30.08.2025, 06:17

30.08.2025, 08:04

Salué par une ovation du public du Louis Armstrong Stadium à sa sortie du court, Jérôme Kym n'a strictement rien à se reprocher à l'issue de cette rencontre. Il a fait jeu égal avec le finaliste de l'édition 2024 du Majeur new-yorkais jusqu'à 3-3 dans la troisième manche, concédant le premier break de la soirée dans le septième jeu d'un troisième set forcément crucial.

L'Argovien de 22 ans aura fait douter jusqu'au bout son prestigieux adversaire grâce à ses fulgurances au service (16 aces) et de son coup droit, même s'il a souffert de la nuque dès la fin de la troisième manche. Il a aussi témoigné d'une sacrée force de caractère, écartant ainsi trois balles de deux sets à zéro dans un deuxième jeu décisif de toute beauté.

Taylor Fritz a respiré quelque peu dans le quatrième set, signant le break d'entrée avant d'enfoncer le clou pour mener 4-1 service à suivre. Jérôme Kym n'a rien lâché, réussissant son unique break de la soirée dans la foulée avant de recoller à 4-3. Mais Taylor Fritz a su serrer sa garde pour conclure après 2h58', sur sa première balle de match.

Devenu en février 2019 à 15 ans et 11 mois le plus jeune joueur suisse aligné en Coupe Davis (dans un double gagné face à la Russie), Jérôme Kym a récolté à New York le fruit du travail accompli depuis de longues années en dépit des prépins physiques. L'Argovien, qui gagnera une vingtaine de places dans la hiérarchie, doit maintenant confirmer ses exploits new-yorkais.

