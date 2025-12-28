  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Kyrgios-Sabalenka à Dubai, pour le «spectacle»

ATS

28.12.2025 - 05:00

Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios livreront une nouvelle "Bataille des Sexes" dimanche à Dubai
Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios livreront une nouvelle "Bataille des Sexes" dimanche à Dubai
ATS

Le no 1 mondial Aryna Sabalenka et le fantasque australien Nick Kyrgios ont rendez-vous dimanche à Dubai pour un match exhibition que ses promoteurs ont baptisé «Bataille des Sexes».

Keystone-SDA

28.12.2025, 05:00

Les enjeux de ce duel sont cependant bien différents de la victoire fondatrice de Billie Jean King contre Bobby Riggs en 1973.

Ce n'est «pas la même chose», a tranché «BJK» dans une interview à la BBC, diffuseur du match. En 1973, «je devais le battre (Riggs) au nom du changement sociétal», a ajouté l'ex-no 1 mondial. Le tout jeune circuit professionnel féminin cherchait à l'époque à affirmer sa légitimité et les dotations financières versées aux joueuses restaient largement inférieures à celles des hommes.

«C'était un match très politique (...) Ce n'est pas le cas» de l'affrontement entre Kyrgios et Sabalenka, a insisté l'Américaine, qui avait battu Riggs, ex-no 1 mondial retraité et alors âgé de 55 ans, 6-4 6-3 6-3 à Houston devant 30'000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs.

Dimanche, l'objectif sera de «m'amuser» et de mettre Nick Kyrgios «dans une position inconfortable», a résumé début décembre Aryna Sabalenka, qui a amassé plus de 15 millions de dollars de gains en tournoi en 2025 selon la WTA.

«Je veux que davantage de personnes regardent le tennis», a pour sa part souligné Kyrgios au micro de l'animateur britannique Piers Morgan, qui a reçu les deux protagonistes dans son émission le 9 décembre. L'Australien est déterminé à «faire le spectacle» tout en «s'amusant un peu» lui aussi.

Finaliste de Wimbledon en 2022 et ex-13e mondial, Nick Kyrgios a depuis été freiné par de multiples blessures. Retombé au 671e rang mondial, il n'a disputé que six rencontres officielles sur le circuit principal lors des trois dernières saisons.

«Nick n'a plus joué depuis un moment, donc c'est un bon début pour lui. Quant à moi, je me prépare à affronter un grand serveur, le gars qui peut te rendre dingue» par ses coups de sang mais aussi ses éclairs de génie, a anticipé Aryna Sabalenka, quadruple lauréate en Grand Chelem.

Règles aménagées

«Qu'est-ce que le tennis féminin pourrait bien tirer de ce match?» s'est à l'inverse inquiétée en novembre dans son podcast l'ex-spécialiste australienne du double Rennae Stubbs, se joignant aux doutes de certains médias sur la pertinence du duel.

«A moins qu'il (Kyrgios) soit sérieusement blessé et incapable de courir, il va gagner ce match tellement facilement», a soupiré l'ex-no 1 mondial en double, qui a gagné quatre tournois majeurs au début des années 2000.

Selon l'Australienne, la seule raison de ce match est liée au fait qu'Evolve, l'agence gérant les intérêts de Kyrgios et Sabalenka, a l'occasion de «se faire un peu d'argent».

Pour équilibrer le duel, disputé en deux sets gagnants, les règles ont été aménagées. Chaque participant disposera d'un seul service, et la moitié de court de la Bélarusse aura une superficie inférieure de 9% à celle de son adversaire. «Si on jouait sur un court entier, avec les règles habituelles, ce serait vraiment difficile de me mesurer à des gars», a jugé la reine de la WTA.

Muguruza: «un junior pouvait me battre»

Interrogée par la radio espagnole Cope sur la différence de niveau entre hommes et femmes, l'ex-no 1 mondial Garbiñe Muguruza a été claire: «Un garçon qui est 1000e mondial, ou qui n'a même pas de classement, peut être bien supérieur à une top 10 du circuit WTA.»

«Quand j'étais à mon meilleur niveau, en étant no 1 mondial, un junior pouvait me battre», a insisté l'Espagnole, ancienne lauréate de Roland-Garros et Wimbledon.

Les plus lus

Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant
Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto
2026 s’annonce comme une année test pour Trump