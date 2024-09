Coup de tonnerre : l'AMA fait appel et demande une suspension d'un à deux ans !

Jannik Sinner n'est pas tiré d'affaire. L'Agence mondiale antidopage (AMA) confirme dans un communiqué avoir fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision prise par un tribunal indépendant de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) de ne pas sanctionner l'Italien.

Jannik Sinner n'est pas tiré d'affaire, l'AMA souhaitant une suspension d'un à deux ans. IMAGO/VCG

ATS

Le no 1 mondial a été blanchi après avoir pourtant été contrôlé positif à deux reprises au clostebol, une substance interdite, en mars 2024. Testé positif le 10 mars durant le tournoi d'Indian Wells et le 18 mars hors compétition, il a simplement perdu les points ATP et les gains du tournoi de Miami.

L'AMA estime que «la conclusion d'absence de faute ou de négligence n'est pas correcte au regard des règles applicables», écrit l'instance. Elle demande une période de suspension d'un à deux ans. Elle n'exige en revanche pas d'annulation supplémentaire de résultats.

Cette affaire étant en cours devant le TAS, l'AMA ne fera pas d'autre commentaire pour le moment, conclut-elle.

Contamination

Jannik Sinner s'est défendu en expliquant avoir subi «une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol pour soigner une petite blessure», selon l'Itia qui a accepté sa défense.

L'affaire a éclaté juste avant l'US Open, ses deux contrôles positifs ayant été annoncés en même temps que la décision de ne pas le sanctionner. Cela ne l'avait pas empêché de conquérir à New York son deuxième titre du Grand Chelem de l'année.

