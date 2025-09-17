L'ATP, l'organisation qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé mercredi le nom de son nouveau directeur général. Il s'agit de l'ancien joueur kényan Eno Polo.

Keystone-SDA ATS

Agé de 58 ans, l'ancien 574e mondial (en 1990) succède «avec effet immédiat» à l'Italien Massimo Calvelli, qui a quitté ses fonctions en juin après les avoir occupées pendant plus de cinq ans. «Depuis 2021, il a officié en tant que représentant des joueurs au conseil d'administration de l'ATP», est-il indiqué dans un communiqué.

Eno Polo a par ailleurs occupé des fonctions de direction au sein de l'équipementier sportif Nike, du fabricant de sandales Havaianas et du circuit de padel Premier Padel. Il dirigera l'ATP aux côtés du président italien de l'organisation Andrea Gaudenzi, en poste depuis 2020.

Prédécesseur contesté

Le départ de Massimo Calvelli avait été annoncé en avril, un peu plus de deux semaines après le lancement par un syndicat et plusieurs joueurs d'une batterie d'actions en justice reprochant à l'instance de les «exploiter financièrement».

Outre ces questions financières, la vingtaine de joueurs impliqués nommément dans cette offensive judiciaire se plaignaient des conditions de jeu (matches disputés sous de fortes chaleurs, balles différentes d'un tournoi à l'autre) ou encore de l'allongement de certains tournois dans un calendrier déjà chargé.

Sans lier le départ de Calvelli à ces accusations, l'ATP avait fait valoir en avril son rôle «essentiel (...) dans le développement et la mise en oeuvre de OneVision, le plan stratégique à long terme de l'ATP.»

«Il a supervisé des changements profonds sur le circuit, notamment une augmentation historique de la rémunération des joueurs», avait soutenu l'instance, selon laquelle leurs gains auraient progressé de «plus de 100 millions de dollars» (plus de 90 millions d'euros) entre 2019 et 2025. Calvelli a rejoint début juillet la direction sportive du club de foot de Toulouse, pensionnaire de Ligue 1.

Dans le communiqué publié mercredi, l'ATP affirme que dans ses nouvelles fonctions, «Polo (...) continuera de déployer OneVision – un plan de transformation destiné à faire grandir le tennis, augmenter l'engagement des fans et générer de la valeur à long terme pour les joueurs, les tournois et les partenaires du circuit.»