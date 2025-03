Lauréate dimanche du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells contre le no 1 mondial Aryna Sabalenka, la jeune Russe Mirra Andreeva (WTA 6) a connu une ascension éclair. Sans brûler pour autant tous les records de précocité.

Avril 2023: première victoire sur le circuit WTA

Six mois après ses débuts sur le circuit principal – une défaite dès le 1er tour du modeste tournoi WTA 250 de Monastir en Tunisie -, Mirra Andreeva décroche son premier succès au prestigieux WTA 1000 de Madrid. Le 26 avril 2023, à trois jours de son 16e anniversaire, la Russe classée alors 194e mondiale domine la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 49) 6-3 6-4 au 1er tour du tournoi espagnol.

Andreeva enchaîne avec deux succès contre les membres du top 20 Beatriz Haddad Maia et Magda Linette avant de rendre les armes en 8e de finale contre Aryna Sabalenka, alors 2e mondiale. Compatriote d'Andreeva, l'ex-no 1 mondial Maria Sharapova avait été encore plus précoce en 2002, quand elle avait remporté à 14 ans son premier match sur le circuit WTA à Indian Wells.

Juin 2024: demi-finale à Roland-Garros

Après avoir atteint à 16 ans les 8es de finale de Wimbledon (2023) et de l'Open d'Australie (2024), Andreeva crée la sensation en se hissant dans le dernier carré de Roland-Garros en 2024.

En quarts de finale, celle qui est alors 38e mondiale à 17 ans et 1 mois prend sa revanche sur Aryna Sabalenka au terme d'un combat serré gagné 6-7 (5/7) 6-4 6-4. Sa défaite en demi-finale, contre l'Italienne Jasmine Paolini, fut en revanche expéditive (6-3 6-1).

Juillet 2024: premier titre

Dans la foulée de son épopée parisienne, Mirra Andreeva peine lors de la saison sur gazon, avec deux éliminations dès son entrée en lice à Bad Homburg et Wimbledon. Son retour sur l'ocre, au WTA 250 de Iasi en Roumanie, lui permet de décrocher le premier titre de sa jeune carrière en juillet 2024, à 17 ans et 3 mois.

Là encore, l'élève de Conchita Martinez n'est pas la plus précoce: l'Américaine Tracy Austin avait tout juste 14 ans en 1977 quand elle a soulevé son premier trophée à Portland.

Andreeva conclut cette saison de la révélation par une finale au WTA 500 de Ningbo, perdue contre sa compatriote Daria Kastkina. Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Paris (en double avec Diana Shnaider), elle achève 2024 à la 16e place du classement WTA.

Février 2025: premier WTA 1000 et top 10

Au WTA 1000 de Dubai, les têtes de série tombent comme des mouches: Coco Gauff (3e) dès son entrée en lice, Sabalenka en 8e de finale... Douzième tête de série, Andreeva fait exception et devient à 17 ans et 299 jours la plus jeune joueuse de l'histoire à gagner un WTA 1000, les tournois les plus prestigieux du tennis féminin après les quatre Grand Chelem.

En chemin, elle bat notamment Iga Swiatek (WTA 2) en quart de finale. Sa victoire aux Emirats lui permet d'intégrer pour la première fois le top 10 (9e), dont elle sera éjectée une semaine à peine après y être entrée.

Mars 2025: le scalp du no 1

Dimanche en finale du WTA 1000 d'Indian Wells, Mirra Andreeva a non seulement décroché son deuxième titre à ce niveau mais aussi arraché sa première victoire contre un no 1 mondial en exercice, après trois défaites.

En août 2024, la Russe avait été dominée par Swiatek, alors première mondiale, en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati. En janvier 2025, Aryna Sabalenka avait battu Andreeva en demi-finale du WTA 500 de Brisbane et en 8e de finale de l'Open d'Australie.

La victoire de Mirra Andreeva dans le désert californien la propulse au sixième rang mondial, son meilleur classement.