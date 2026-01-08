  1. Clients Privés
Tennis L'ATP allège le calendrier en retirant... un seul tournoi obligatoire !

ATS

8.1.2026 - 11:16

L'ATP a annoncé une réduction du nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs du circuit masculin. Ceux-ci se plaignent régulièrement d'un calendrier qu'ils jugent surchargé.

Pour Carlos Alcaraz comme pour les autres joueurs, le calendrier sera légèrement réduit.
Pour Carlos Alcaraz comme pour les autres joueurs, le calendrier sera légèrement réduit.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 11:16

08.01.2026, 11:35

A compter de la saison 2026, les trente premiers joueurs du classement ATP à l'issue de la saison 2025 seront tenus de disputer au minimum quatre tournois de la catégorie ATP 500, contre cinq jusqu'à présent, a indiqué l'instance dans un communiqué de presse.

Tennis. Les vainqueurs de l'Open d'Australie décrocheront un véritable jackpot !

Les vainqueurs de l'Open d'Australie décrocheront un véritable jackpot !

En outre, les participants à un Masters 1000 ou un ATP 500 qui déclareraient forfait en cours de tournoi «en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant» ne se verront plus retirer les points acquis jusque-là dans le tournoi.

Masters 1000 obligatoires

La participation aux Masters 1000 (les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem) et au Masters de Turin, qui réunit en fin de saison les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, reste en revanche obligatoire pour les meilleurs mondiaux.

Tennis. 1, 2, 3... partez ! Les stars du circuit attaquent 2026

1, 2, 3... partez ! Les stars du circuit attaquent 2026

Sur l'ensemble de la saison, le classement ATP des meilleurs joueurs mondiaux prendra donc en compte les résultats enregistrés dans 18 tournois, contre 19 jusqu'à présent. L'instance qui gère le circuit masculin entend ainsi introduire de la «flexibilité dans le calendrier» des stars du circuit, qui ont publiquement dénoncé en 2025 les cadences actuelles du tennis mondial tout en disputant pour certains de lucratives exhibitions en parallèle du circuit ATP.

