Coupe Davis Trois à la suite ! L'Italie conserve sa couronne face à l'Espagne

ATS

23.11.2025 - 20:25

L'Italie, pourtant privée de Jannik Sinner, a remporté dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire. Ceci grâce à une victoire 2-0 contre l'Espagne en finale.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.11.2025, 20:25

23.11.2025, 20:40

Flavio Cobolli (22e mondial) a apporté le point décisif à la sélection italienne en battant en trois sets l'Espagnol Jaume Munar (36e) 1-6 7-6 (7/5) 7-5. Dans l'après-midi, Matteo Berrettini (56e) avait apporté le premier point aux siens en dominant Pablo Carreno (89e) 6-3, 6-4.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, l'Italie n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga.

Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972. Si les Italiens sont encore loin des 32 titres américains en Coupe Davis, ils ont décroché dimanche leur quatrième sacre dans la compétition, après ceux de 1976, 2023 et 2024.

Tennis. La Coupe Davis snobée par l’élite mondiale ? «Ce n'est pas vrai»

TennisLa Coupe Davis snobée par l’élite mondiale ? «Ce n'est pas vrai»

Pour la deuxième année d'affilée, l'Italie a en outre gagné la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) la même saison. Un succès d'autant plus notable qu'il a été conquis sans le no 2 mondial Jannik Sinner, soucieux de disposer du maximum de temps possible pour préparer la saison 2026, qui s'ouvrira en janvier par la défense de son titre à l'Open d'Australie.

L'autre membre italien du top 10, le 8e mondial Lorenzo Musetti, avait lui aussi déclaré forfait, invoquant sa «condition physique» et l'arrivée imminente de son deuxième enfant. Le camp espagnol était également déforcé en l'absence du no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, et du 14e Alejandro Davidovich, non retenu par le capitaine David Ferrer.

