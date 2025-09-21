  1. Clients Privés
Billie Jean King Cup L’Italie et Paolini, le monde du tennis à leurs… bottes !

ATS

21.9.2025 - 15:39

L'Italie a confirmé sa mainmise sur le tennis mondial par équipe avec une sixième Billie Jean King Cup. Les Transalpines ont remporté le titre dimanche à Shenzhen (Chine), en surclassant les États-Unis.

Keystone-SDA

21.09.2025, 15:39

Comme les hommes en Coupe Davis, les Italiennes étaient tenantes du titre. Finalistes pour la troisième année consécutive, elles n'ont fait qu'une bouchée des Américaines, battues sèchement 2-0.

Billie Jean King Cup. Les Etats-Unis rejoignent l'Italie en finale

Billie Jean King CupLes Etats-Unis rejoignent l'Italie en finale

Après Elisabetta Cocciaretto, 91e mondiale, qui a dominé Emma Navarro (WTA 18) 6-4 6-4, le duel des no 1 n'a pas tenu toutes ses promesses tant Jasmine Paolini (WTA 8) n'a jamais tremblé (6-4 6-2) face à Jessica Pegula (WTA 7), qu'elle n'avait pourtant jamais battue.

Folle de joie à l'issue du match, au milieu de ses coéquipières enthousiastes, Paolini a parlé d'une «formidable semaine» à Shenzhen, où la BJK Cup se déroulait pour la première fois après Malaga en Espagne les éditions précédentes.

Une veste pour Billie Jean King

Elle a rendu un hommage émouvant à la légende américaine du tennis féminin Billie Jean King, 81 ans, qui a donné son nom à l'ancienne Fed Cup et a remis la veste bleue des vainqueurs aux Transalpines. Leur capitaine Tathiana Garbin, en retour, a offert la veste des Italiennes à BJK.

Avec ce succès, l'Italie prive les États-Unis d'un 19e trophée. Sans la no 3 mondiale Coco Gauff et la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (WTA 6), la «Team USA» de Lindsay Davenport repart à nouveau bredouille, n'ayant plus gagné le trophée depuis 2017.

BJK Cup. Jasmine Paolini sauve l’Italie et l’envoie en finale

BJK CupJasmine Paolini sauve l’Italie et l’envoie en finale

En demi-finale, les Américaines avaient dominé la Grande-Bretagne 2-0 tandis que les Transalpines avaient pris le dessus sur les Ukrainiennes en ayant besoin du double décisif (2-1).

Italiennes et Américaines se sont affrontées à 15 reprises depuis la création de la Fed Cup en 1963. Les secondes se sont imposées à neuf reprises, mais les premières ont battu trois fois les États-Unis en finale de la compétition, en 2009, en 2010 et 2025.

