L'Italie, tenante du titre, s'est qualifiée pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup. Elle a battu la Chine 2-0 mardi à Shenzhen.

Jasmine Paolini a dû s'employer pour apporter la victoire à l’Italie. KEYSTONE

Si le score est sans appel, les deux Italiennes Elisabetta Cocciaretto (WTA 91) et Jasmine Paolini (WTA 8) ont dû s'employer pour décrocher ces deux points, après avoir concédé à chaque fois la première manche.

Dans le match inaugural – et en l'absence de la no 1 chinoise Zheng Qinwen, blessée –, Yuan Yue (WTA 102) a même servi pour le match à deux reprises, une fois dans le deuxième set puis à nouveau dans le troisième, à chaque fois à 5-2. Mais elle s'est finalement inclinée 4-6 7-5 7-5 en 2h52.

Grande favorite, la numéro un italienne Jasmine Paolini a elle aussi eu beaucoup de mal à se défaire de Wang Xinyu (WTA 34). La Chinoise, plus incisive et percutante, a mené un set à zéro et a ensuite réussi le break dans la deuxième manche.

Mais, comme quelques heures plus tôt, le scénario s'est inversé. Après avoir remporté le jeu décisif du deuxième set, Paolini a offert le point de la qualification à l'Italie au bout de 2h51 de jeu, 4-6 7-6 (7/4) 6-4.

En demi-finale vendredi, les Italiennes affronteront le vainqueur d'Espagne – Ukraine, qui se jouera mercredi.