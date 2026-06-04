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Roland-Garros Zverev face à une occasion en or

ATS

4.6.2026 - 16:04

Toujours en quête d'un titre en Grand Chelem à 29 ans, Alexander Zverev a une occasion inespérée d'arriver à ses fins en l'absence du trio Sinner-Alcaraz-Djokovic dans le dernier carré de Roland-Garros. De l'autre côté, l'Italie, nouvel empire du tennis, est assurée d'avoir un représentant en finale.

Privé de ses principaux rivaux, Zverev se retrouve face à une occasion unique
Privé de ses principaux rivaux, Zverev se retrouve face à une occasion unique
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 16:04

Depuis les éliminations du no 1 mondial Jannik Sinner au deuxième tour et de Novak Djokovic (ATP 4) au troisième, qui se sont ajoutées au forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Zverev est promu au rang de favori. Une étiquette que l'Allemand, battu trois fois en finale de Grand Chelem, dont une à Roland-Garros (2024), s'est escrimé à décoller.

«Je me concentre sur le prochain match, sur mon adversaire, ce sont les seules choses que je puisse contrôler», a évacué l'Allemand, qui ouvrira le bal des demi-finales vendredi dès 14h30 face à Jakub Mensik, un adversaire davantage à sa portée que les trois superstars du tennis mondial. Zverev a d'ailleurs battu le Tchèque lors de leur unique confrontation, sur la terre battue de Madrid (6-4 6-7 6-3), le mois dernier en huitièmes de finale.

L'écueil Mensik

Résister à la pression du costume de favori sera l'une des clés pour Zverev, qui a déjà manqué des occasions en Grand Chelem. En 2024, il menait deux sets à un contre Alcaraz avant que l'Espagnol n'inverse la tendance pour s'emparer du trophée.

Pour se rapprocher de son objectif ultime, Zverev devra d'abord maîtriser Mensik qui, à 20 ans, a déjà prouvé sa capacité à répondre présent dans les grandes occasions. Le Tchèque a ainsi remporté le Masters 1000 de Miami (dur) 2025 contre Novak Djokovic en finale.

A Paris en début de quinzaine, Mensik était passé tout près de l'élimination contre l'Argentin Mariano Navone (ATP 38). Finalement vainqueur 13/11 au super-tie-break, le 27e mondial avait terminé le match perclus de crampes, un temps incapable de se relever pour aller saluer son adversaire dans une chaleur accablante. Mais «plus le tournoi avance, mieux je joue», a-t-il prévenu.

Roland-Garros. Alexander Zverev écarte le «nouveau Rafa» et file en demies

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Vivier italien

Le vainqueur de cette première demi-finale affrontera à coup sûr un Italien, Flavio Cobolli (ATP 14) ou Matteo Arnaldi (ATP 104), lesquels en découdront dès 19h vendredi.

Malgré la défaite précoce de Sinner et le forfait du no 2 italien Lorenzo Musetti, leurs compatriotes ont pris le relais, prouvant encore une fois la profondeur du vivier en Italie, lauréate des trois dernières éditions de la Coupe Davis.

«On doit se réjouir pour le tennis italien», qui n'avait encore jamais placé simultanément trois représentants en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, a estimé Cobolli.

Sur le circuit principal, Arnaldi et Cobolli se sont affrontés deux fois sur terre battue, pour une victoire chacun. «On se connaît très bien, a souligné Arnaldi mercredi. On s'est beaucoup joués depuis qu'on a 11, 12 ans. J'espère que ça va être une belle bagarre!»

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