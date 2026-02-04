La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin au 2e tour. Elle s'est inclinée en deux manches mercredi devant la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale.

Rebeka Masarova, ici lors du dernier US Open, est tombée sur plus forte qu'elle mercredi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Victorieuse de la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 72) au 1er tour mardi, sa première victoire de la saison sur le circuit, Rebeka Masarova n'a pas eu voix au chapitre face à la tête de série numéro 4 du tournoi. Elle s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-2.

La Bâloise de 26 ans n'a réussi qu'un break dans la première manche, alors qu'elle était menée 5-2. Cela n'a pas empêché son adversaire de remporter le set et de prendre également le large dans la deuxième manche.