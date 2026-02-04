  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cluj-Napoca La Bâloise Rebeka Masarova boit la tasse au 2e tour

ATS

4.2.2026 - 11:34

La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin au 2e tour. Elle s'est inclinée en deux manches mercredi devant la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale.

Rebeka Masarova, ici lors du dernier US Open, est tombée sur plus forte qu'elle mercredi.
Rebeka Masarova, ici lors du dernier US Open, est tombée sur plus forte qu'elle mercredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:34

04.02.2026, 11:40

Victorieuse de la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 72) au 1er tour mardi, sa première victoire de la saison sur le circuit, Rebeka Masarova n'a pas eu voix au chapitre face à la tête de série numéro 4 du tournoi. Elle s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-2.

La Bâloise de 26 ans n'a réussi qu'un break dans la première manche, alors qu'elle était menée 5-2. Cela n'a pas empêché son adversaire de remporter le set et de prendre également le large dans la deuxième manche.

Les plus lus

Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Un séisme boursier détruit 300 milliards de dollars en quelques heures !
Un phishing sophistiqué échappe aux mécanismes de sécurité les plus courants
Jack Lang : «Je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile»
«Regardez mon visage : j’ai l’air consciente?» : le récit glaçant d’une victime