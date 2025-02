Diego Schwartzman (ATP 386) a livré jeudi à Buenos Aires le dernier match de sa carrière. L’Argentin de 32 ans s’est incliné 6-2 6-2 en huitième de finale de «son» tournoi devant l’Espagnol Pedro Martinez (ATP 41).

🌋 L’ambiance à Buenos Aires pour les derniers moments de Diego Schwartzman en tant que joueur de tennis professionnel. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/EUb0wYQu8r — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 13, 2025

Keystone-SDA, ats ATS

Moins de 24 heures après son long combat contre le vainqueur 2023 du Geneva Open Nicolas Jarry, l’Argentin n’a pas pu enchaîner. Ancien no 8 mondial et demi-finaliste à Roland-Garros en 2020, il laissera le souvenir d’un joueur qui a su compenser son manque de taille – il mesure 1,70 – par des jambes extraordinaires et une malice qui a souvent fait le régal du public.