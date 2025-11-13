Le joueur de tennis indien le mieux classé à l'ATP a affirmé que la Chine avait refusé sans raison de lui octroyer un visa pour participer à un tournoi dans la région du Sichuan.

Sumit Nagal occupe la 275e place au classement ATP. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je suis censé aller bientôt en Chine pour représenter l'Inde à un tournoi de qualification à l'Open d'Australie. Mais ma demande de visa a été rejetée sans raison», a indiqué lundi sur le réseau social X Sumit Nagal, qui occupe la 275e place au classement ATP.

Le joueur de 28 ans, qui est monté jusqu'à la 68e place en 2024, a fait ses débuts en Coupe Davis en 2016 et a notamment disputé les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Le tournoi de qualification pour l'Open d'Australie commence le 24 novembre et dure une semaine. Le vainqueur gagne sa place pour le premier Grand Chelem de l'année, au mois de janvier à Melbourne.

Le tournoi a invité Sumit Nagal «à contacter le consulat de Chine pour obtenir des informations concernant les démarches nécessaires pour obtenir un visa». Il peut aussi demander une lettre d'invitation.

Les organisateurs n'ont toutefois pas répondu aux demandes de l'AFP, qui a également sollicité l'agent du joueur et le ministre des Affaires étrangères chinois pour obtenir des réactions.

Accrochage

L'Inde et la Chine, qui partagent une frontière commune et contestée dans l'Himalaya, ont vu les vols directs entre les deux pays rouvrir le mois dernier, après cinq ans de suspension.

Les liaisons aériennes entre les deux pays avaient été interrompues dans la foulée de la pandémie de Covid-19 et de tensions géopolitiques entre les deux nations.

Les deux pays les plus peuplés de la planète se disputent leurs zones d'influence dans la région. Ils ont amorcé un rapprochement il y a quelques mois après une période de relations glaciales, à la suite d'un accrochage militaire meurtrier en 2020 dans une zone frontalière de l'Himalaya.