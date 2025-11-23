  1. Clients Privés
Tennis La Coupe Davis snobée par l’élite mondiale ? «Ce n'est pas vrai»

Nicolas Larchevêque

23.11.2025

L'absence du premier joueur mondial Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner en phase finale de Coupe Davis donne une «fausse impression» de désintérêt des meilleurs joueurs mondiaux pour la compétition, a estimé dimanche le président de la Fédération internationale de tennis (ITF) David Haggerty.

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont renoncé à la phase finale de la Coupe Davis.
KEYSTONE
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.11.2025, 15:46

23.11.2025, 16:11

«On sent traîner une fausse impression que les meilleurs joueurs ne sont pas enclins à représenter leur pays» en Coupe Davis, a regretté le dirigeant de l'instance chargée d'organiser la compétition. «Ce n'est pas vrai», a-t-il insisté lors d'une conférence de presse à Bologne, à quelques heures de la finale de l'édition 2025 entre l'Italie et l'Espagne.

«Certains des meilleurs joueurs ont participé au premier ou au second tour des qualifications sans parvenir à se qualifier pour la phase finale», a argumenté David Haggerty.

Tennis. L'heure du dénouement pour une Coupe Davis toujours décriée

TennisL'heure du dénouement pour une Coupe Davis toujours décriée

L'Américain Taylor Fritz, l'Australien Alex De Minaur, le Danois Holger Rune ou le Norvégien Casper Ruud, membres du top 20 du classement ATP, ont effectivement tous porté les couleurs nationales en 2025, sans parvenir à hisser leur sélection jusqu'à la phase finale à huit équipes.

Le no 3 mondial Alexander Zverev a lui remporté ses deux simples lors du «Final 8», avant l'élimination de la sélection allemande samedi en demi-finales. Mais d'autres figures du circuit comme le Serbe Novak Djokovic, le Canadien Félix Auger-Aliassime ou l'Américain Ben Shelton, n'ont disputé aucune rencontre de Coupe Davis en 2025.

«Une difficulté que tous les tournois rencontrent»

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a pour sa part déclaré forfait à la dernière minute pour la phase finale, comme l'Italien Lorenzo Musetti (8e) qui a invoqué sa «condition physique» et l'arrivée imminente de son deuxième enfant.

Coupe Davis. «Je suis vraiment désolé...» - Carlos Alcaraz blessé et forfait

Coupe Davis«Je suis vraiment désolé...» - Carlos Alcaraz blessé et forfait

Le no 2 mondial Jannik Sinner avait lui déclaré forfait de longue date, souhaitant disposer d'un maximum de temps pour préparer la saison 2026. «L'absence de certains des meilleurs joueurs est une difficulté que tous les tournois rencontrent tant le calendrier est congestionné», a fait valoir dimanche Feliciano Lopez, directeur de la phase finale de la Coupe Davis.

Les Masters 1000, tournois les plus prestigieux du calendrier après ceux du Grand Chelem, «souffrent du même problème», a poursuivi l'ancien joueur espagnol. «Ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement lié à cette compétition, à la Coupe Davis», a martelé l'ex-12e mondial.

