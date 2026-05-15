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Rome La demi-finale Sinner-Medvedev stoppée par la pluie

ATS

15.5.2026 - 22:58

La seconde demi-finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev a été stoppée par la pluie vendredi vers 21h45. Le no 1 mondial, en souffrance, avait repris l'ascendant dans un match très disputé.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.05.2026, 22:58

Sinner avait remporté la première manche 6-2 et Medvedev la deuxième 7-5, mais l'Italien menait 4-2 dans la manche décisive. Alors que Medevedev était au service dans le septième jeu et avait l'avantage, l'arbitre de la rencontre a dû interrompre leur duel.

Le Campo Centrale a été bâché sous une pluie de plus en plus forte. Les organisateurs ont annoncé dans un premier temps que la rencontre ne reprendrait au mieux qu'à 22h15, avant de repousser cette éventuelle reprise à 22h45.

Jannik Sinner a montré d'inquiétants signes de fatigue et d'usure physique dans la deuxième manche. Il a remporté ses 32 derniers matches en Masters 1000, un record, et espère devenir le premier Italien à remporter les Internationaux d'Italie, côté masculin depuis Adriano Panatta en 1976.

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera dimanche en finale le Norvégien Casper Ruud, facile vainqueur plus tôt dans la journée de l'Italien Luciano Darderi 6-1 6-1.

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