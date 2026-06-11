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«De loin la plus forte» La dotation de Wimbledon en hausse de 20% cette année

ATS

11.6.2026 - 13:58

La dotation globale de Wimbledon a été augmentée d'un taux record de 20% par rapport à l'édition 2025, ont annoncé jeudi les organisateurs du prestigieux tournoi londonien. Ceci alors que des stars du tennis mondial réclament de recevoir plus d'argent des tournois du Grand Chelem.

La dotation globale de Wimbledon a été augmentée d'un taux record de 20% par rapport à l'édition 2025.
La dotation globale de Wimbledon a été augmentée d'un taux record de 20% par rapport à l'édition 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.06.2026, 13:58

Roland-Garros, qui s'est achevé le 7 juin, a été marqué cette année par les revendications financières de plusieurs stars du circuit, qui demandent une part plus importante des recettes dégagées par les tournois du Grand Chelem.

Avant le début de la compétition, un groupe de joueurs, dont la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, avait décidé de raccourcir à 15 minutes leurs obligations médiatiques pour faire pression sur les organisateurs.

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Pour l'édition 2026 de Wimbledon, qui démarre le 29 juin, l'enveloppe atteint un niveau record de 64,2 millions de livres sterling (74,4 millions d'euros) contre 53,5 millions l'an dernier.

Il s'agit «de loin de la plus forte augmentation annuelle de l'histoire» du tournoi, ont déclaré les organisateurs jeudi. En comparaison, l'an dernier, elle avait été augmentée de 7% par rapport à 2024.

Les deux vainqueurs du tournoi, masculin et féminin, remporteront cette année 3,6 millions de livres sterling chacun, en hausse de 20%. La dotation pour le premier tour en simple est fixée à 80’000 livres sterling (environ 92’000 euros) (+21%).

Le tournoi sur gazon de Wimbledon se tient du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet.

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