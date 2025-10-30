Belinda Bencic (WTA 11) jouera les quarts de finale du WTA 250 de Hong Kong, son dernier tournoi de la saison. La St-Galloise s'est imposée 6-2 6-2 devant Wang Yafan (WTA 298) jeudi au 2e tour.

Straight sets 👏@BelindaBencic overcomes Wang 6-2, 6-2 to make the quarterfinal in Hong Kong.#PHKTO2025 pic.twitter.com/EwuKV5D160 — wta (@WTA) October 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Sacrée dimanche dans le WTA 500 de Tokyo, Belinda Bencic a mis 75' pour décrocher son sixième succès consécutif. Elle a survolé les débats face à la Chinoise Wang Yafan (31 ans), qu'elle affrontait pour la première fois.

Accrochée jusqu'à 2-2, la demi-finaliste du dernier Wimbledon a gagné huit des neuf jeux suivants pour faire la différence et mener 6-2 4-1. Elle n'a perdu que 7 points sur son service tout au long de cette rencontre, signant pour sa part quatre breaks au total.

Tête de série no 1 du tableau à Hong Kong, où elle a demandé une «wild card», la championne olympique 2021 se mesurera à Cristina Bucsan (WTA 68) vendredi pour une place dans le dernier carré. Elle a concédé la défaite pour son unique duel livré face à l'Espagnole d'origine moldave, en 2023 à Cincinnati.