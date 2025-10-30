  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hong Kong La fantastique série de Belinda Bencic continue

ATS

30.10.2025 - 09:37

Belinda Bencic (WTA 11) jouera les quarts de finale du WTA 250 de Hong Kong, son dernier tournoi de la saison. La St-Galloise s'est imposée 6-2 6-2 devant Wang Yafan (WTA 298) jeudi au 2e tour.

Keystone-SDA

30.10.2025, 09:37

30.10.2025, 09:45

Sacrée dimanche dans le WTA 500 de Tokyo, Belinda Bencic a mis 75' pour décrocher son sixième succès consécutif. Elle a survolé les débats face à la Chinoise Wang Yafan (31 ans), qu'elle affrontait pour la première fois.

Accrochée jusqu'à 2-2, la demi-finaliste du dernier Wimbledon a gagné huit des neuf jeux suivants pour faire la différence et mener 6-2 4-1. Elle n'a perdu que 7 points sur son service tout au long de cette rencontre, signant pour sa part quatre breaks au total.

Tête de série no 1 du tableau à Hong Kong, où elle a demandé une «wild card», la championne olympique 2021 se mesurera à Cristina Bucsan (WTA 68) vendredi pour une place dans le dernier carré. Elle a concédé la défaite pour son unique duel livré face à l'Espagnole d'origine moldave, en 2023 à Cincinnati.

Tennis. «Je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback» - Bencic triomphe à Tokyo !

Tennis«Je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback» - Bencic triomphe à Tokyo !

Les plus lus

Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»
Le conseil sans filtre d’un styliste pour mieux s’habiller
«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !