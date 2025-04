Carlos Alcaraz (ATP 3) a annulé au dernier moment sa participation au Masters 1000 à Madrid. L'Espagnol est blessé aux deux jambes, a-t-il indiqué en conférence de presse.

Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid. KEYSTONE

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

A un mois de Roland-Garros, Alcaraz ne veut logiquement pas prendre le moindre risque. Il a précisé avoir des douleurs dans les deux jambes, soit à l'adducteur droit et à l'ischio-jambier gauche. Le numéro 3 mondial avait dû être traité par le physio dimanche lors de sa finale perdue à Barcelone contre le Danois Holger Rune.

«Je pense que je serai sûrement (de retour) à Roland-Garros, et je vais essayer de faire tout mon possible pour jouer à Rome», a-t-il déclaré. «Je passerai des examens en début de semaine prochaine pour voir comment ça aura évolué», a poursuivi Alcaraz, affichant sa volonté de revenir sur les courts «aussi rapidement que possible» et au plus tard lors du deuxième Grand Chelem de la saison.

Le forfait à Madrid coupe en plein élan Alcaraz, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo mi-avril et finaliste dimanche de l'ATP 500 de Barcelone. Avant cette entame brillante sur terre battue, le quadruple lauréat en Grand Chelem avait connu un début de saison plus poussif sur dur, où il avait notamment perdu son titre à Indian Wells et échoué en quarts de finale de l'Open d'Australie.

Pas d'entraînement

Depuis son arrivée lundi dans la capitale espagnole, il n'a pas été en mesure de s'entraîner. En 2024, Alcaraz était déjà arrivé blessé à Madrid mais avait tout de même tenté de défendre son titre. Son parcours s'était arrêté en quarts de finale contre le futur lauréat, le Russe Andrey Rublev.

Alors touché à l'avant-bras droit, il avait également manqué les Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, mais décroché en juin son premier titre à Roland-Garros avant de s'offrir en juillet un deuxième sacre d'affilée à Wimbledon. Les blessures qui ont privé Alcaraz du tournoi de Madrid sont «différentes» de celles de l'an dernier, a-t-il soutenu jeudi.