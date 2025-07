«La presse suisse ne vous gonfle pas plus que vous ne l’êtes»

Le Team Switzerland ne cesse de progresser dans les régates SailGP. Pour passer un nouveau palier, son skipper, le Genevois Sébastien Schneiter, a rencontré Roger Federer. L'ancien no 1 mondial de tennis a évoqué le facteur concentration.

Présente depuis 2022 en SailGP, compétition de voile à haute vitesse, l’équipe de Suisse navigue toujours après une première finale. En mars dernier, lors de l’épreuve de San Francisco, Sébastien Schneiter et son équipage ont manqué de peu la qualification pour la manche ultime qui réunit les trois meilleures embarcations du week-end.

Dans le dernier épisode de «Racing on the Edge», la série documentaire sur les coulisses du SailGP, le skipper genevois a reçu les conseils de Roger Federer pour l’aider à franchir un nouveau palier. «Rencontrer Roger Federer a été une étape importante pour moi. Tout le monde en Suisse rêve de le rencontrer, et je veux vraiment en profiter au maximum», a reconnu Schneiter.

La légende vivante du tennis a ainsi évoqué avec lui la gestion de la pression. «Je dirais probablement à Seb d'accepter la pression et de lui rappeler que c'est toujours là qu'il voulait être. Maintenant, il est le pilote de son bateau, il peut prendre des décisions. Être décideur, c’est un privilège. Tout le monde n'a pas cette chance dans la vie ou dans son domaine. Il faut essayer d’en tirer quelque chose de positif», a estimé Federer.

«La pression peut mener à de bonnes ou mauvaises décisions. Ce qui compte, c’est de savoir comment gérer ces moments de tension. Je pense que plus on les vit, plus on est impliqué, plus on prend de bonnes décisions», a également conseillé l’homme aux 20 titres en Grand Chelem au navigateur de 29 ans.

«Le déclic s'est produit lorsque j'ai battu Sampras à Wimbledon en 2001»

Passer proche du résultat escompté, à l’image du Team Switzerland à San Francisco, est important dans le processus selon Federer. «Vous avez besoin de ces moments où, tout d'un coup, vous sentez que vous entrez dans le top 10 ou que vous devenez le top 5 mondial et que vous commencez à croire vraiment que vous pouvez le faire», a-t-il avancé.

Avant de se souvenir : «Pour moi, le déclic s'est produit en 2001 lorsque j'ai battu Pete Sampras à Wimbledon et en 2002 lorsque j'ai gagné à Hambourg et que je suis entré dans le top 10 pour la première fois. Je savais que j'étais sur la bonne voie, mais il y avait encore des doutes sur le fait que j'allais à propos ma vie et mon jeu de la bonne manière.»

Roger Federer a également rappelé à Sébastien Schneiter que «les échecs font partie du parcours». «Je crois que c’est ce que j’ai toujours bien fait. Après chaque défaite ou tournoi difficile, j’avais l’impression que c’était l’opportunité d’un nouveau départ», a expliqué le Rhénan de 43 ans.

«En Suisse, on te pousse à garder les pieds sur terre»

Les deux hommes ont, par ailleurs, évoqué l’impact de représenter la Suisse dans leur sport respectif. «Je crois que venir de Bâle, c’était une bonne chose. Et d’être Suisse aussi, parce qu’on garde les pieds sur terre. En Suisse, tout le monde vous pousse à le faire. La presse aussi vous ramène à la réalité, elle ne vous gonfle pas plus que vous ne l’êtes. Il m’a fallu gagner deux ou trois Wimbledon pour qu’ils me disent que j’étais vraiment très fort. Ça m’a fait plaisir», s’est souvenu «RF».

Avant de conclure avec un dernier conseil : «Il faut être très solide intérieurement et croire en soi. On ne peut pas faire semblant, parce que les médias et les gens diront qu’ils n’y croient pas. Il faut vraiment trouver une zone de confort. Cela m’a été bénéfique de vouloir réussir à tout prix.»

Gageons désormais que cette discussion avec Roger Federer soit fructueuse pour Sébastien Schneiter et son équipe. Ces derniers feront leur retour en Europe les 19 et 20 juillet prochains à Portsmouth, en Angleterre, avant de se présenter pour la première fois devant le public helvétique les 20 et 21 septembre à Genève. Avec cette fois une issue heureuse ?

