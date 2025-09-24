Le no 2 mondial Jannik Sinner, sèchement battu par son principal rival Carlos Alcaraz (no 1) début septembre en finale de l'US Open, a commencé à adapter son jeu comme il l'avait promis à New York, a-t-il indiqué mercredi à Pékin.

Jannik Sinner a commencé à adapter son jeu pour rivaliser avec Carlos Alcaraz. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Depuis le début de la saison, «on a beaucoup réfléchi» à la façon de rivaliser avec Alcaraz, a assuré l'Italien de 24 ans lors d'une conférence de presse avant l'ATP 500 de Pékin, où il s'apprête à jouer contre le vétéran croate Marin Cilic (97e) son premier match officiel depuis l'US Open.

Avec ses entraîneurs Darren Cahill et Simone Vagnozzi, «on change beaucoup de petites choses. Le nombre de fautes que je commets pour le moment est évidemment un peu plus élevé, mais j'espère que ça va s'arranger», a affirmé le quadruple lauréat en Grand Chelem.

Sinner avait battu son cadet murcien en juillet en finale de Wimbledon, une revanche pour lui qui avait gaspillé en juin trois balles de match contre l'Espagnol en finale de Roland-Garros. Mais à New York, où l'Italien était tenant du titre, Alcaraz l'a dominé 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 pour s'offrir à 22 ans un sixième titre en Grand Chelem.

Après sa défaite, Sinner avait regretté d'avoir joué de façon «très prévisible» selon lui. «Durant le tournoi, j'ai toujours répété les mêmes choses, je n'ai pas fait le moindre enchaînement service-volée, je n'ai pas fait beaucoup d'amorties», avait-il analysé.

Or contre Alcaraz, «tu dois sortir de ta zone de confort. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de faire quelques changements, d'être un joueur un peu plus imprévisible, quitte à perdre certains matches», avait développé l'Italien, détrôné du sommet du classement mondial à New York.

Alcaraz : «Notre rivalité ne fait que s'améliorer»

Sur le point d'entrer en lice à l'ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz «sait» que son rival «va changer quelque chose» dans son jeu après sa défaite à New York. «J'ai fait exactement la même chose les fois où j'ai perdu contre lui, pour devenir un meilleur joueur en vue de notre duel suivant», a expliqué l'Espagnol, qui mène dix victoires à cinq dans ses confrontations avec Sinner.

«Je dois être concentré et prêt pour ces changements» que l'Italien promet d'apporter à son jeu. «Notre rivalité ne fait que s'améliorer, je pense que c'est génial pour le tennis», a conclu Alcaraz avant son premier tour contre l'Argentin Sebastian Baez (41e).