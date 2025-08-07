  1. Clients Privés
Montréal Scénario dingue ! La sensation Victoria Mboko se hisse en finale

ATS

7.8.2025 - 07:05

Victoria Mboko (18 ans) a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale du WTA 1000 de Montréal, où elle affrontera Naomi Osaka. La jeune Canadienne a battu la Kazakhe Elena Rybakina 1-6 7-5 7-6 (7/4) en écartant une balle de match mercredi en demi-finale.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

07.08.2025, 07:05

07.08.2025, 08:13

Mboko, 85e mondiale et invitée par les organisateurs, n'a donc plus qu'une marche à franchir pour remporter le troisième tournoi WTA 1000 auquel elle participe. Elle est portée par un public de plus en plus survolté.

Après avoir éliminé le no 2 mondial Coco Gauff en 8e de finale, la Canadienne a fini par venir à bout d'Elena Rybakina, 12e mondiale, en sauvant une balle de match à 5-4 dans une troisième manche dingue. Rybakina a servi deux fois pour le gain de cette partie au troisième set, à 5-4 puis à 6-5.

Tennis. Une adolescente crée la sensation face à Coco Gauff à Montréal

TennisUne adolescente crée la sensation face à Coco Gauff à Montréal

Seulement 350e mondiale fin 2024, Victoria Mboko réussit une grande année 2025 (quatre tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros) et fera son entrée parmi les 35 meilleures joueuses du monde à la fin du tournoi.

Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka (27 ans) se retrouve en finale d'un tournoi de cette envergure pour la première fois depuis son retour de maternité début 2024. La Japonaise, 49e du classement WTA, n'a pas soulevé le moindre trophée depuis son sacre à l'Open d'Australie en 2021.

«Je tenais à gagner pour lui». Elle fond en larmes sur le court après la perte d’un proche

«Je tenais à gagner pour lui»Elle fond en larmes sur le court après la perte d’un proche

Osaka s'est débarrassée en deux sets (6-2 7-6) de la Danoise Clara Tauson (WTA 19), qui a laissé passer deux balles de deuxième manche dans un tie-break qu'elle a perdu 9/7. La Japonaise avait annoncé avant le tournoi la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec Tomasz Wiktorowski.

