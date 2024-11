La Slovaquie a créé la sensation en dominant mardi la Grande Bretagne (2-1) pour se hisser en finale la Billie Jean King Cup à Malaga. Elle affrontera l'Italie, victorieuse la veille de la Pologne.

ATS

Dans le double décisif, la paire slovaque composée de Tereza Mihalikova et Viktoria Hruncakova a déjoué les pronostics face aux Britanniques Heather Watson et Olivia Nicholls pourtant annoncées favorites de l'opposition, mais laminées 6-2, 6-2.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Rebecca Sramkova avait renversé Katie Boulter dans le second simple de la deuxième demi-finale de la BJK Cup et arraché la victoire (2-6 6-4 6-4). La lauréate de l'US Open 2021 Emma Raducanu avait apporté le premier point aux Britanniques en battant Hruncakova (6-4 6-4).

Une seule joueuse du top 100

L'équipe slovaque du capitaine Matej Liptak, qui ne compte qu'une seule joueuse du top 100 mondial, surfe sur un cercle vertueux qui l'a vue écarter tour à tour les Américaines en huitièmes et les Australiennes en quarts. Elle affrontera mercredi en finale l'Italie de Jasmine Paolini (WTA 4), qui a éliminé tard dans la nuit de lundi à mardi la Pologne d'Iga Swiatek (WTA 2).

ATS