La Suisse affrontera la Thaïlande lors des barrages de la Coupe Billie Jean King. Cette rencontre se déroulera du 20 au 22 novembre en Thaïlande.

Belinda Bencic et Viktorija Golubic devront sauver leur place face à la Thaïlande. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour les Suissesses, l'enjeu sera de conserver leur place parmi les meilleures nations du monde, après leur défaite contre la Tchéquie début mi-avril à Bienne. Ce revers avait coûté à Belinda Bencic et Cie une place pour le tournoi final.

La Suisse et la Thaïlande ne se sont encore jamais affrontées en Coupe Billie Jean King. La meilleure joueuse thaïlandaise au classement WTA est actuellement Lanlana Tararudee (WTA 113).