  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

BJK Cup L’adversaire des Suissesses en barrages est connu

ATS

23.4.2026 - 13:40

La Suisse affrontera la Thaïlande lors des barrages de la Coupe Billie Jean King. Cette rencontre se déroulera du 20 au 22 novembre en Thaïlande.

Belinda Bencic et Viktorija Golubic devront sauver leur place face à la Thaïlande.
Belinda Bencic et Viktorija Golubic devront sauver leur place face à la Thaïlande.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.04.2026, 13:40

Pour les Suissesses, l'enjeu sera de conserver leur place parmi les meilleures nations du monde, après leur défaite contre la Tchéquie début mi-avril à Bienne. Ce revers avait coûté à Belinda Bencic et Cie une place pour le tournoi final.

La Suisse et la Thaïlande ne se sont encore jamais affrontées en Coupe Billie Jean King. La meilleure joueuse thaïlandaise au classement WTA est actuellement Lanlana Tararudee (WTA 113).

BJK Cup. Immense déception pour les Suissesses à Bienne !

BJK CupImmense déception pour les Suissesses à Bienne !

Les plus lus

Déclarations rocambolesques: le ministre de la Santé de Trump se ridiculise
Une frappe de Kiev en Russie provoque une pluie noire
«Ce n'est pas comme ça que...» - Une célèbre chanteuse italienne se lâche
Matthieu Delormeau évoque sa vertigineuse descente aux enfers
À Monaco, un homme se paie l'appartement le plus cher du monde !