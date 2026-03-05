  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

BJK Cup La Suisse avec Bencic et Masarova face à la Tchéquie

ATS

5.3.2026 - 14:56

Capitaine de l'équipe de Suisse, le capitaine Heinz Günthardt pourra compter sur Belinda Bencic (WTA 12) les 10 et 11 avril à Bienne en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la République tchèque. Rebeka Masarova (WTA 110) connaît quant à elle sa première sélection sous le maillot à croix blanche.

Belinda Bencic sera de la partie face aux Tchèques en avril.
Belinda Bencic sera de la partie face aux Tchèques en avril.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.03.2026, 14:56

05.03.2026, 15:38

Son retour dans la compétition était attendu. Brillante en janvier en United Cup, épreuve par équipe mixte, Belinda Bencic n'a disputé qu'un seul match en BJK Cup depuis sa pause maternité - et depuis le sacre de la Suisse en 2022. C'était en Serbie, en novembre 2024, où elle avait joué en simple.

La St-Galloise sera épaulée par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), qui n'était pas non plus de la partie en play-off en Argentine en février, et par la Bâloise Rebeka Masarova, qui vivra son baptême du feu dans cette compétition. Cette dernière a retrouvé le drapeau suisse il y a un peu plus d'un an après avoir représenté l'Espagne pendant six ans, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La sélection suisse est complétée par Céline Naef (WTA 228). La Schwytzoise de 20 ans, brillante en double en Argentine au côté de Simona Waltert, a remporté trois titres en simple sur le circuit ITF depuis le début de l'année.

Le vainqueur de ce Suisse-République tchèque se qualifiera pour la phase finale de la BJK Cup, prévue en septembre en Chine.

Les plus lus

Panique, frappes et évacuations: les derniers événements
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Forte baisse des blessés de Crans-Montana soignés en Suisse
«Message urgent aux habitants : sauvez vos vies et évacuez immédiatement»
Entraînée par son cheval, une cavalière de 22 ans perd la vie
L’épreuve de curling en fauteuil roulant victime d’un vol insolite !