De retour dans l'élite de la Coupe Davis, l'équipe de Suisse aborde la phase de groupes des finales dans la peau de l'outsider. Sa tâche s'annonce délicate dans la poule B à Manchester: elle se frottera successivement à la France (mardi), à la Grande-Bretagne (vendredi) et à l'Australie (samedi), à chaque fois dès 14h heure suisse.

L’équipe de Suisse de Wawrinka et Stricker défieront trois grandes nations dans le cadre de la coupe Davis. KEYSTONE

La formation du capitaine Severin Lüthi avait décroché de haute lutte son ticket pour cette phase qui concerne les 16 meilleures nations, en allant s'imposer 3-2 à Trèves face à l'Allemagne d'Alexander Zverev. Marc-Andrea Hüsler avait gagné ses deux simples, Stan Wawrinka remportant le match décisif face à Daniel Altmaier.

Deux hommes en forme

Sept mois plus tard, la Suisse aligne un quintette identique, Dominic Stricker, Leandro Riedi et Alexander Ritschard ayant été retenus aux côtés du Zurichois et du Vaudois. Mais la dynamique individuelle n'est plus la même: Marc-Andrea Hüsler n'est ainsi pas parvenu à gagner deux matches de suite depuis ce barrage.

Le gaucher zurichois a chuté à la 101e place mondiale et n'est désormais plus le no 1 helvétique. Stan Wawrinka (38 ans) a en effet repris le flambeau, montant en puissance tout au long de la saison pour faire ce lundi son retour dans le top 40. Et Dominic Stricker fait désormais partie des 100 meilleurs du monde (90e).

Le gaucher bernois sort d'un 8e de finale à l'US Open, où il avait dû sauver une balle de match au 2e tour des qualifications. Il devrait donc logiquement être titularisé en simple en compagnie du Vaudois. Et les deux pourraient faire la paire en double, comme à Gstaad où ils ont conquis le titre cet été.

Les Britanniques favoris

La donne est simple avant cette semaine mancunienne: pour faire partie des huit participants à la phase finale de Malaga (21-26 novembre), il faut terminer parmi les deux premiers de sa poule. La Suisse devra donc devancer deux de ses prestigieux adversaires dans le groupe le plus relevé.

L'Australie, la Grande-Bretagne et la France sont, avec les Etats-Unis, les nations les plus titrées de l'histoire en Coupe Davis. Et si cette épreuve a perdu son âme depuis la refonte de sa formule, elle a conservé son attrait au sein de ces nations fortes, toujours aussi ambitieuses.

Sur ses terres, la Grande-Bretagne semble intouchable avec Cameron Norrie (ATP 17), Daniel Evans (ATP 27), Andy Murray (ATP 47) et le spécialiste de double Neal Skupski. L'Australie n'aligne en revanche qu'un seul top 40, le no 12 mondial Alex De Minaur, alors que la France n'a pas de véritable leader en simple.

La Suisse joue donc déjà gros mardi face à la France d'Adrian Mannarino (ATP 34) et Ugo Humbert (ATP 36). Un échec face aux Bleus, qui alignent un double redoutable (Mahut/Roger-Vasselin), serait probablement rédhibitoire. Même s'il ne faut jurer de rien lorsqu'on s'appuie sur un meneur de la trempe de Stan Wawrinka.

ats