BJK Cup La Suisse sans Bencic ni Golubic pour les play-off, Waltert en leader

ATS

17.10.2025 - 11:33

La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) sera la leader de l'équipe de Suisse de Billie Jean King Cup pour les barrages en Argentine (14-16 novembre).

Simona Waltert sera la leader de l'équipe de Suisse lors des barrages
Simona Waltert sera la leader de l'équipe de Suisse lors des barrages
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 11:33

17.10.2025, 11:40

Le capitaine Heinz Günthardt doit composer sans ses deux meilleures joueuses, Belinda Bencic et Viktorija Golubic, alors que Jil Teichmann a pour sa part déjà mis fin à sa saison.

Simona Waltert (24 ans), qui a fait sa première entrée dans le top 100 du classement WTA le 6 octobre, sera accompagnée à Cordoba de Céline Naef (WTA 185), Susan Bandecchi (WTA 246) et Valentina Ryser (WTA 258). Les capitaines peuvent encore effectuer trois changements dans la composition de leur équipe jusqu'à la veille du premier match, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La Suisse, qui s'était inclinée 3-0 en Pologne en qualifications en avril (déjà sans Belinda Bencic, mais avec Viktorija Golubic et Jil Teichmann), affrontera la Slovaquie et l'Argentine dans le groupe C de ces play-off, sur terre battue. Seul le vainqueur de cette poule décrochera son ticket pour les qualifiers de l'édition 2026.

