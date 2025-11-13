  1. Clients Privés
Billie Jean King Cup Une tâche ardue pour des Suissesses sous pression

ATS

13.11.2025 - 08:38

Un peu plus de deux mois après la débâcle des hommes en Coupe Davis face à l'Inde, l'équipe de Suisse dames joue également sa place dans l'élite en Billie Jean King Cup. Sans Belinda Bencic (WTA 11) ni Viktorija Golubic (WTA 69), sa tâche s'annonce ardue à Cordoba.

La tâche s'annonce ardue pour Heinz Günthardt et Simona Waltert en Argentine (archive).
La tâche s'annonce ardue pour Heinz Günthardt et Simona Waltert en Argentine (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.11.2025, 08:38

La formation du capitaine Heinz Günthardt se frottera à la Slovaquie samedi sur la terre battue argentine puis au pays-hôte dimanche, dans le groupe C des play-off. Slovaques et Argentines en découdront dès vendredi. Seul le premier de cette poule participera aux qualifications en 2026, alors que les deux autres équipes devront évoluer dans le groupe mondial I.

A Cordoba, la leader de l'équipe de Suisse sera Simona Waltert (WTA 86), qui a fait son entrée dans le top 100 de la hiérarchie cet automne. La Grisonne de 24 ans n'a été alignée qu'une seule fois en simple dans cette compétition, en avril 2024 à Bienne, où elle avait été logiquement dominée (6-3 6-1) par la Polonaise Iga Swiatek (no 1 mondial à l'époque).

BJK Cup. La Suisse sans Bencic ni Golubic pour les play-off, Waltert en leader

BJK CupLa Suisse sans Bencic ni Golubic pour les play-off, Waltert en leader

Si Simona Waltert semble assurée de jouer en Argentine, Heinz Günthardt a de quoi se creuser la tête pour la place de no 2 en simple. Mais Susan Bandecchi (WTA 240), finaliste d'un tournoi ITF début novembre en Grande-Bretagne, affiche une forme plus réjouissante que Celine Naef (WTA 266/7 défaites d'affilée sur le circuit!) et Valentina Ryser (WTA 274/4 défaites consécutives).

Une top 100 par équipe

La capacité d'adaptation pourrait s'avérer décisive ce week-end: l'Argentine a choisi d'évoluer sur terre battue extérieure, à une période de l'année où les meilleures ont l'habitude de jouer en salle sur des courts en dur. La formation de la capitaine Mercedes Paz partira donc avec les faveurs du pronostic devant son public et sur une surface qui convient à ses joueuses.

Aucune équipe ne paraît toutefois supérieure aux autres, sur le papier tout du moins. L'Argentine peut compter sur Solana Sierra, 66e du classement WTA, et la Slovaquie sur la 74e mondiale Rebecca Sramkova (WTA 74). Mais les deux femmes sont, avec Simona Waltert, les seules joueuses présentes ce week-end à Cordoba à faire partie des 120 meilleures joueuses du monde.

