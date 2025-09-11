La Suisse n’a pas le droit à l’erreur. Après une défaite sans gloire contre l’Espagne en février dernier, la formation de Severin Lüthi se doit de battre l’Inde ce week-end à Bienne pour conserver sa place au sein de l’élite.

La Suisse de Severin Lüthi n’a pas le droit à l’erreur face à l’Inde. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Emmenée par un Jérôme Kym (ATP 155) que l’on espère enfin lancé après ses cinq victoires à l’US Open, la Suisse affronte un adversaire très largement à sa portée. No 1 indien, Sumit Nagal n’occupe que le 290e rang de l’ATP et ne présente pratiquement aucune référence en indoor.

Kym contre le... 616e mondial

Même en l’absence de Leandro Riedi, qui entend se ménager après son huitième de finale à New York, et de Stan Wawrinka, qui a préféré s’aligner au Challenger de Rennes, la Suisse possède une très grande marge. Jérôme Kym devrait imposer sa force de frappe. Il ouvrira les feux vendredi à 14h00 contre le... 616e mondial, Dhakshineswar Suresh pour un premier simple qui s'apparente à une formalité.

Le deuxième sera «le» match capital de la rencontre. Préféré à un Dominic Stricker (ATP 244) en panne de confiance par le capitaine Severin Lüthi, Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) sera opposé à Sumit Nagal. Si le gaucher zurichois s'impose, rien ne s'opposera alors au succès de la Suisse. D'autant plus que les Indiens n'aligneront pas en double Yuki Bhambri, 22e mondial de la spécialité. Si le résultat est très vite acquis, Severin Lüthi sera sans doute tenté d'aligner Henry Bernet. Le Bâlois de 18 ans pourrait très vite s'affirmer comme l'un des pions essentiels de cette équipe.

Un souvenir mortifiant

La venue de l’Inde à Bienne éveille un souvenir mortifiant: celui de la défaite 3-2 à Calcutta en 1993 lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Dans une rencontre disputée sur gazon, Marc Rosset et Jakob Hlasek avaient concédé une défaite bien improbable face au duo formé par Leander Paes et Ramesh Krishnan. Personne n’avait imaginé dans le camp suisse la possibilité que Jakob Hlasek s’incline dans ses deux simples en trois sets et la perte du double.

Cette rencontre était la première que le Genevois et le Zurichois disputaient après la mémorable finale de Fort Worth contre la dream team des Etats-Unis. Elle devait, surtout, leur offrir au tour suivant des retrouvailles avec la France au Palexpo pour un quart de finale qui aurait sans doute permis à Swiss Tennis d’établir un nouveau record d’affluence après les 54'000 spectateurs de la demi-finale de 1992 contre le Brésil. Oui, cet Inde – Suisse de Calcutta restera à jamais comme la mère de toutes les défaites.