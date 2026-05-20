La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 215) est à un match du tableau principal de Roland-Garros. Tous les autres Suisses disputant les qualifications du Grand Chelem parisien ont été éliminés.

Susan Bandecchi a battu mercredi la Tchèque Dominika Salkova (archives). KEYSTONE

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Bandecchi a battu mercredi la Tchèque Dominika Salkova (WTA 115) en trois sets 6-3 4-6 7-5. Elle affrontera la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 134) jeudi pour tenter d'intégrer pour la première fois de sa carrière le tableau principal d'un Majeur.

Riedi a quant à lui renversé l'Italien Gianluca Cadenasso (ATP 197) pour s'imposer 6-7 (5/7) 6-4 7-5. Il défiera le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 223) avec l'ambition de vivre sa grande première au 1er tour de «RG».

Ils seront les deux seuls Suisses en lice vendredi, Rebeka Masarova et Céline Naef ayant pris la porte dès le 1er tour mardi, tout comme Jérôme Kym. Rémy Bertola a quant à lui été éliminé au 2e tour.

Cinq représentants de Swiss Tennis sont déjà assurés de figurer dans les tableaux principaux de simple. Stan Wawrinka (ATP 119) n'a finalement pas eu besoin d'une invitation pour sa dernière apparition dans un tournoi qu'il avait remporté en 2015, alors que Belinda Bencic (WTA 11), Viktorija Golubic (WTA 82), Simona Waltert (WTA 93) et Jil Teichmann (grâce à un classement protégé) ont été admises directement chez les dames.