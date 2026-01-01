Stan Wawrinka entame la dernière saison de son immense carrière dès samedi, au côté de Belinda Bencic à la United Cup. Le Vaudois de 40 ans est en paix avec sa décision.

🇨🇭 « Je suis heureux. J'ai passé assez de temps sur le circuit. Je suis toujours passionné par ce sport. L'amour que j'en ai reçu, les émotions de jouer dans un autre pays, de retrouver autant de fans… Tout cela va me manquer… »



Si Perth revêt une importance particulière pour Belinda Bencic, la métropole située au bord de l'océan Pacifique représente un territoire inconnu pour Stan Wawrinka. L'ex-no 3 mondial séjourne pour la première fois à Perth pour la United Cup et y est l'une des grandes attractions. Bien que, ou peut-être justement parce que, sa carrière touche définitivement à sa fin.

«Je suis content d'avoir encore une année et j'espère obtenir quelques bons résultats et finir sur une bonne note», explique le triple vainqueur de Grand Chelem à son arrivée en Australie. Numéro 157, Wawrinka est toujours le meilleur Suisse au classement ATP malgré son âge, mais il veut aller encore plus loin. «Je prévois un mélange de tournois ATP et Challenger», révèle-t-il. «Je veux jouer toute l'année, y compris les grands tournois, mais cela dépendra du classement. L'objectif est évidemment de revenir dans le top 100.»

Une passion intacte

Son classement actuel ne lui permet par exemple pas de participer à l'Open d'Australie, mais trois wild-cards sont encore disponibles. Stan Wawrinka ne s'est en tout cas pas inscrit pour les qualifications à Melbourne, il jouera la semaine précédant le premier tournoi du Grand Chelem de l'année à Auckland en Nouvelle-Zélande.

Le champion olympique 2008 de double a longtemps lutté avec sa décision de raccrocher sa raquette à la fin de cette saison, mais il est désormais en paix avec lui-même. «Ma passion pour le tennis est intacte, cela va certainement me manquer. Mais j'ai eu une belle carrière», estime-t-il. C'est peut-être l'euphémisme de l'année dès ce 1er janvier.

Bencic double vainqueure à Perth

Grâce à Belinda Bencic, numéro 11 au classement WTA, la Suisse a assuré sa place dans la United Cup, qui compte 18 équipes à Sydney et à Perth. La championne olympique 2021 garde un bon souvenir de la compétition précédente, la Hopman Cup, qu'elle a justement remportée à Perth en 2018 et 2019 avec Roger Federer. «Je me réjouis toujours de revenir ici», soulignait-elle déjà avant de partir pour l'Australie peu avant Noël.

Dans le premier match du groupe C, le duo Bencic/Wawrinka affrontera samedi la France avec Léolia Jeanjean (WTA 103) et Arthur Rinderknech (ATP 29). Le deuxième adversaire sera dimanche l'Italie, favorite, avec le numéro 8 mondial Jasmine Paolini et Flavio Cobolli (ATP 22). Les vainqueurs des groupes ainsi que le meilleur deuxième des trois groupes de Perth atteindront les quarts de finale.

Nouveau comeback pour Riedi

Pour les autres Suisses, le début de saison a également pour cadre Down Under et ses environs. Les hommes en particulier ont des choses à se faire pardonner et espèrent que la cruelle cascade de blessures qui les a récemment frappés prendra fin. Leandro Riedi (ATP 179) a dû se faire opérer de l'aine après son exploit de l'US Open (8e de finale), sa troisième intervention chirurgicale en 13 mois.

Jérôme Kym (ATP 187), qui a atteint le 3e tour à l'US Open, a lui aussi dû mettre un terme prématuré à sa saison. Tous deux veulent repartir à l'assaut de la nouvelle année, Riedi ce week-end lors des qualifications à Brisbane, Kym à Hong Kong. Dans dix jours, tous deux disputeront également les qualifications de l'Open d'Australie.

Henry Bernet (ATP 510) entame quant à lui sa première saison complète chez les «grands». Le Bâlois de bientôt 19 ans, qui s'est notamment préparé à Dubaï avec le capitaine de Coupe Davis Severin Lüthi, commence l'année lors d'un tournoi Challenger en Nouvelle-Calédonie. En tant que vainqueur junior de l'Open d'Australie de l'année dernière, il est assuré de recevoir une invitation pour les qualifications à Melbourne.

Une première pour Waltert

Chez les dames, outre Bencic, Viktorija Golubic (WTA 82) et, pour la première fois, Simona Waltert (WTA 87) figureront dans le tableau principal de l'Open d'Australie. Golubic s'est encore entraînée en Suisse pendant les fêtes de fin d'année et est inscrite au tournoi WTA de Hobart la semaine prochaine. Waltert jouera la semaine prochaine au Challenger de Canberra.

Rebeka Masarova (WTA 116) entamera quant à elle sa saison avec les qualifications à Brisbane, puis celles de l'Open d'Australie, tandis que Jil Teichmann (WTA 123) n'est pas encore tout à fait prête à reprendre la compétition.